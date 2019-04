La ragazza scomparsa – Shirley Jackson

La ragazza scomparsa è un piccolo volume in cui sono raccolte tre grandi storie. Questo di Shirley Jackson, è il secondo volume della scrittrice pubblicato da Adelphi negli ultimi mesi.

Shirley Jackson rappresenta l’esempio lampante di come un grande racconto non debba essere necessariamente lungo. La ragazza scomparsa – il piccolo volume che raccoglie tre dei tanti racconti horror della scrittrice americana – è un testo che andrebbe fatto studiare in tutti i corsi di scrittura per capire come il “lavorare per sottrazione” sia a volte la scelta migliore in letteratura.

Come detto, questo libro si compone di tre piccoli racconti: La ragazza scomparsa, Viaggio con signora e Incubo. Nel primo una giovane ragazza scompare da un campeggio femminile estivo, ma nessuno sembra curarsi di questo mistero. Il secondo è un bellissimo esempio di ironia pungente e a tratti disarmante, che lascia il lettore in sospeso e sorpreso. L’ultimo racconto è un gioco macabro, brutale e surreale in cui si trova un’elegante signora.

C’è mistero dall’inizio alla fine nella scrittura di Shirley Jackson, e ne La ragazza scomparsa il lettore ondeggia tra la ricerca spasmodica del dettaglio che può risolvere un mistero e il ritmo serrato delle parole. Racconti brevi, pochi personaggi ma caratterizzati alla perfezione: Shirley Jackson pianta piccoli semi carichi di dubbio qua e là nelle sue storie, semi che poi germoglieranno per catturare il lettore.

La ragazza scomparsa è il secondo libro della scrittrice americana maestra della tensione che Adelphi pubblica nel giro di pochi mesi, e come il precedente Paranoia mostra l’interessantissimo lavoro di ricerca attorno alla Jackson, sia che si tratti di racconti inediti, sia che si tratti di storie pubblicate in riviste degli anni ’50 ed ora ripubblicate in versioni aggiornate.

Casa editrice: Adelphi

Data di uscita: 21 marzo 2019

Genere: Narrativa, Horror

Formato: Brossura, Tascabile

Pagine: 88

Traduttore: Simona Vinci

Isbn: 9788845933486