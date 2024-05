L’età fragile – Donatella Di Pietrantonio

L’età fragile, l’ultimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) presente tra i dodici finalisti del Premio Strega, è un viaggio duro e lancinante nel profondo di una terra, di una famiglia, del dolore.

Nel rapporto complesso tra una madre e una figlia è contenuta tutta la fragilità di noi esseri umani: quando veniamo esposti al mondo, quando dobbiamo ricostruire dopo un dolore, quando veniamo feriti o quando dobbiamo fare i conti con la memoria.

La trama

Amanda prende per un soffio uno degli ultimi treni e torna a casa, in quel paese vicino a Pescara da cui era scappata di corsa. A sua madre basta uno sguardo per capire che qualcosa in lei si è spento: i primi tempi a Milano aveva le luci della città negli occhi, ora sembra che desideri soltanto scomparire, si chiude in camera e non parla quasi.

Lucia vorrebbe tenerla al riparo da tutto, anche a costo di soffocarla, ma c’è un segreto che non può nasconderle. Sotto il Dente del Lupo, su un terreno che appartiene alla loro famiglia e adesso fa gola agli speculatori edilizi, si vedono ancora i resti di un campeggio dove tanti anni prima è successo un fatto terribile.

A volte il tempo decide di tornare indietro: sotto a quella montagna che Lucia ha sempre cercato di dimenticare, tra i pascoli e i boschi della sua età fragile, tutti i fili si tendono. Stretta fra il vecchio padre così radicato nella terra e questa figlia più cocciuta di lui, Lucia capisce che c’è una forza che la attraversa. Forse la nostra unica eredità sono le ferite.

L’età fragile, di Donatella Di Pietrantonio – La recensione

Donatella Di Pietrantonio è tornata a scavare nel profondo dell’animo umano, nelle viscere del dolore e delle ferite oltre che in quelle di una terra. Lo ha fatto con L’età fragile, un romanzo che guarda al passato, alla memoria, ad eventi incancellabili che segnano tutti i protagonisti.

La sua scrittura è tagliente, profonda, come se in ogni pagina ci sia il peso insostenibile degli anni, delle vicende, delle incomprensioni e dei rapporti umani. Non detti, silenzi, ricordi: sono tutti elementi essenziali di questa storia che ha inizio tanti anni fa, che sconvolge una comunità e che si pianta solida nell’anima di chi l’ha vissuta, per dare vita ad una crepa difficile da richiudere.

E dopo anni da quella crepa nascono altre crepe, che toccano famiglie, madri e figlie che non riescono più a comunicare, che tengono tutto dentro. Quel momento delle nostre vite in cui veniamo gettati nel mondo senza alcuna protezione in questo romanzo si allarga a dismisura, diventa la vita stessa, la difficoltà di gettare le fondamenta del nostro futuro perché il passato è scivoloso, trema di continuo.

Così fare i conti con la memoria diventa una missione e una sfida, da cui spesso si esce sconfitti, soprattutto se tutto è coperto da un velo di dolore. Donatella Di Pietrantonio riesce a dar voce a una famiglia che vive sospesa, riesce a dare un’immagine precisa ad un trauma sfocato, a costruire sentieri per parole mai pronunciate.

Questo possono fare i libri: raccontare il dolore, il passato. Narrare per curare e curarsi, per liberarsi di fantasmi e giorni pesanti, dare spazio al nuovo poco dopo che è passata l’ombra di ciò che è stato.

