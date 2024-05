Anna O: un thriller di Matthew Blake

Il 16 aprile scorso è uscito in libreria per La Nave di Teseo Anna O, di Matthew Blake. Il volume viene pubblicato nella collana Oceani con la traduzione di Tiziana Lo Porto.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Un fenomeno editoriale globale, in uscita in oltre 30 paesi, che Jeffrey Deaver ha definito “l’apice della suspense psicologica”; per Lee Child, è “uno dei migliori thriller dell’anno”; per David Baldacci, è “uno dei migliori colpi di scena che io abbia mai letto”; per Nita Prose, è “un romanzo avvincente e inquietante che vi terrà incollati alle pagine ben oltre l’ora di andare a dormire. Sfuggente e misterioso come il sonno stesso.”

Matthew Blake – Anna O

Anna Ogilvy è una scrittrice venticinquenne di talento, ha fondato da poco un suo giornale, proviene da una famiglia importante e ha un brillante futuro davanti a sé. Una notte, però, durante il sonno, pugnala a morte i suoi due migliori amici e soci e, da quel momento, non si risveglia più. È stata colpita da quella che i neurologi chiamano “sindrome della rassegnazione”, un rarissimo disturbo psicosomatico che la induce in uno stato di sonno perenne.

ACQUISTA IL LIBRO

Sono passati quattro anni da quella terribile notte quando il dottor Benedict Prince, uno psicologo forense ed esperto nel campo dei crimini legati al sonno, viene incaricato di indagare sul caso di Anna O, la “Bella Addormentata”, come i tabloid l’hanno ribattezzata.

I suoi studi e i suoi metodi sembrano essere l’ultima speranza di risolvere il caso, svegliando l’assassina per far sì che possa essere finalmente processata. Ma la situazione in cui si trova Benedict è molto più complicata: altre persone sono coinvolte nel caso e non sono affatto felici del compito che gli è stato assegnato. Lui, a sua volta, è un uomo dal passato turbolento e costellato di segreti.

Mentre lavora con Anna cercando di svegliarla, Benedict dovrà anche capire cosa è realmente accaduto e se è giusto ritenerla responsabile dei suoi crimini. Non sa, però, del pericolo che incombe su di lui e sulla sua paziente, e nemmeno immagina la portata dei segreti che si celano dietro al caso Anna O.

L’autore

ha studiato Lettere alla Durham University e al Merton College di Oxford. Ricercatore e speechwriter a Westminster, dopo aver scoperto che in media una persona passa dormendo trentatré anni della propria vita, inizia una ricerca approfondita sui crimini legati al sonno e sulla misteriosa malattia conosciuta come “sindrome della rassegnazione”, che lo porta a indagare su delitti compiuti in casi di sonnambulismo. Anna O nasce da questo interesse ed è il suo romanzo d’esordio, tradotto in oltre trenta paesi.

#Commissioniguadagnate