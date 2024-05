Ann Patchett in libreria con Tom Lake

Si intitola Tom Lake, ed è il nuovo romanzo di Ann Patchett che il 23 aprile scorso è uscito in libreria per Ponte alle Grazie. Finalista come migliore romanzo dell’anno al Waterstones Books of the Year 2023 il più importante premio dei librai inglesi.

Torna l’autrice de La casa olandese, con uno dei libri più venduti negli USA nel 2023. Il libro di maggior successo di un’autrice bestseller internazionale tradotta in 30 paesi accolto dalla critica internazionale come miglior libro dell’anno e ai vertici dei più venduti del New York Times da agosto 2023.

Ann Patchett – Tom Lake

Su nel Michigan, le tre figlie di Lara fanno ritorno nel frutteto di famiglia. Mentre raccolgono ciliegie, pregano la madre di raccontare la storia di Peter Duke, un famoso attore con cui, prima di sposarsi, Lara aveva condiviso una storia d’amoree il palcoscenico in una compagnia teatrale chiamata Tom Lake.

Nell’incanto del ‘giardino dei ciliegi’, la rievocazione di quel passato crea un nuovo arazzo sentimentale in cui ogni membro della famiglia trova una inedita, e a volte anche faticosa, collocazione. Con la maestria della grande narratrice e l’intelligenza sentimentale che la rende una delle scrittrici più amate e seguite, Patchett guida i suoi personaggi alla scoperta di sé stessi, perché la storia di Lara, che ripercorre una fase cruciale della propria vita, risulterà illuminante anche per le sue figlie.

Il tempo è scandito dai ritmi lenti della campagna, il lettore assapora con naturalezza i messaggi che la storia di Lara contiene e che hanno un valore universale: si parla di amore, certo, ma anche e forse soprattutto delle scelte che la vita e il destino ci propongono, mettendoci continuamente davanti a un bivio e alla possibilità di decidere cosa vogliamo diventare.

L’autrice

Ann Patchett, scrittrice e giornalista, è proprietaria della libreria Parnassus Books a Nashville. I suoi libri sono stati tradotti in trenta lingue ed è considerata una delle più importanti scrittrici di narrativa contemporanea. Tra i suoi libri ricordiamo: La casa olandese (Ponte alle Grazie, 2021).

