François Morlupi ritorna con Il gioco degli opposti

François Morlupi ritorna in libreria con il romanzo Il gioco degli opposti, che la casa editrice Salani porta in libreria dal 18 aprile. Il commissario Ansaldi è di nuovo trascinato negli abissi della violenza umana, in un’indagine dura, adrenalinica e coinvolgenti.

Tornano i Cinque di Monteverde, la serie noir che ha rivelato l’ironia e il talento di François Morlupi. Uno scrittore sempre più apprezzato dai lettori e vincitore per due anni di seguito del Premio Scerbanenco dei Lettori e di altri importanti premi. Un punto di riferimento nella narrativa crime. Una chiave usb, il video di un omicidio brutale, un messaggio consegnato alla polizia.

Il gioco degli opposti – François Morlupi

Sofia, Bulgaria. In una gelida domenica d’inverno, mentre una bufera di neve imperversa sulla città, un ragazzo si presenta al commissariato centrale e chiede dell’ispettore Dimitrov. Sa già che da là dentro non uscirà vivo, ma ha un’importante missione da compiere: consegnare una chiavetta usb che contiene il filmato di un brutale omicidio.

L’ispettore, noto per i suoi scoppi d’ira e per una certa propensione ai traffici illeciti, non fa in tempo a interrogare il ragazzo perché quest’ultimo si toglie la vita mordendo una capsula di cianuro. Prima di morire lascia però un secondo messaggio, un bigliettino con su scritto un nome: Biagio Maria Ansaldi. Quando la notizia arriva a Monteverde, il commissario Ansaldi ha appena finito di accogliere il nuovo membro della sua squadra, Eliana Alerami, una giovane recluta che ha molta voglia di dimostrare il proprio valore.

I Cinque sono appena usciti da un’indagine che ha lasciato cicatrici profonde e stanno cercando di ritrovare una qualche forma di normalità. Ma quello avvenuto a Sofia non è soltanto un delitto terrificante, è il primo di una catena che rischia di seminare il panico in tutta Europa. Ansaldi dunque non ha scelta, deve partire immediatamente e trovare un modo per collaborare con Dimitrov, l’uomo più diverso da lui che il destino potesse mettere sul suo cammino.

Senza rinunciare alla consueta dose d’ironia, François Morlupi costruisce la sua indagine più dura e complessa, che unisce le atmosfere del noir italiano con quelle del poliziesco internazionale; una frenetica corsa contro il tempo e un viaggio nei territori più freddi dell’animo umano.

L’autore

François Morlupi (1983), italo-francese, lavora in ambito informatico in una scuola francese di Roma. Dopo aver dominato a lungo le classifiche ebook, ad aprile 2021 è arrivato in libreria con Come delfini tra pescecani, cui hanno fatto seguito Nel nero degli abissi (entrambi hanno vinto il premio Scerbanenco assegnato dai lettori) e Formule mortali (in corso di traduzione in spagna), affermandosi come una delle voci più originali del panorama noir.

