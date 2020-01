Murakami Haruki – Uomini senza donne

Murakami Haruki è un maestro della narrativa, ma in Uomini senza donne ci regala un tocco straordinario nel mondo dei racconti, raccontando il legame tra uomo e donna e la continua ricerca della felicità.

La solita freschezza nel modo di narrare, la solita scrittura coinvolgente che cattura il lettore portandolo in un mondo parallelo, in cui si può osare e parlare anche senza voce. Tutto questo è Uomini senza donne, raccolta di racconti uscita per Einaudi nel 2015 che riporta Murakami Haruki nell’universo “speciale” del racconto appunto, a nove anni di distanza da I salici ciechi e la donna addormentata.

Sono sette pennellate dell’arte di Murakami, che in ognuna delle storie riesce in poche pagine a montare e rismontare le vite dei personaggi, concedendosi innumerevoli variazioni, spiazzando il lettore.

Tra i protagonisti dei racconti di Uomini senza donne c’è Gregor Samsa, che si sveglia un giorno accorgendosi di essersi trasformato in essere umano senza ricordare nulla della vita precedente. Che cosa o chi era prima di questo risveglio? Nell’adattamento a questa nuova vita ecco che si presenta il desiderio, l’erotismo visto con occhi nuovi.

Habara è invece un uomo che vive solo senza alcun contatto col mondo. Solo una donna va a trovarlo ogni tanto rifornendolo di film, musica, libri e sesso. La donna gli racconta delle storie, e così Habara torna libero e bambino.

Un susseguirsi di storie e di personaggi, alcuni reali e altri al limite del grottesco e dell’assurdo. Murakami Haruki proietta il lettore in un universo sconosciuto ma piacevolissimo, in cui non ci poniamo troppe domande. La sensazione, come è scritto nel libro, è di essere «come una lavagna pulita con uno straccio umido, liberi da preoccupazioni e brutti ricordi».

Uomini senza donne è un libro fatto di amore e mistero, che spesso vanno a braccetto nella vita. Nessuno meglio di Murakami, sa forse raccontare meglio entrambi.