Michel Bussi: Le ombre del mondo

Dallo scorso 12 novembre è in libreria Le ombre del mondo, di Michel Bussi. Il libro esce per edizioni e/o nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Bussi mette al servizio dell’indagine storica la sua straordinaria capacità narrativa scavando nella memoria e nelle colpe del coinvolgimento francese nel genocidio del Ruanda. Un affresco storico all’incrocio di tre generazioni sulla trasmissione della memoria, i cui rimbalzi sono potenti rivelatori dell’esperienza della violenza.

Le ombre del mondo – Michel Bussi

Natale 2024. Jorik, un ex-militare francese, sua figlia Aline e la nipotina Maé partono per un meraviglioso viaggio alla scoperta dei gorilla nelle montagne del Ruanda. Per Maé è il sogno fin da bambina; per Aline, un ritorno alle origini; per Jorik un tuffo vertiginoso nei meandri di un passato tenebroso.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Nel 1990, inviato in Ruanda dallo Stato francese, Jorik aveva conosciuto Esperance, una brillante insegnante. Ma il 6 aprile 1994, un aereo che trasportava il presidente ruandese si era schiantato al suolo, dando il via al caos e al genocidio dei Tutsi.

Esperance, costretta a fuggire assieme alla piccola figlia Aline, riporta tutto, la fuga, i massacri, le responsabilità, in un diario dove raccoglie denunce precise contro le autorità di Francia e Ruanda. Molti degli accusati sono pronti a tutto per far sparire quella testimonianza. Anni dopo, il viaggio di Jorik, Aline e Maé, fa rivivere un passato tenebroso, risvegliando i fantasmi di un genocidio che la Francia, ma anche il resto del mondo, fatica a riconoscere.

L’autore

Mago della suspense, a Michel Bussi piace sorprendere il lettore, anche per lo sguardo che ha sull’umanità. Docente all’università di Rouen per venticinque anni, pioniere della geografia della democrazia, Bussi è sempre stato convinto che la geografia non debba servire a fare la guerra ma a costruire la pace. Dopo aver esplorato il mondo, con i suoi personaggi ha esplorato l’umanità. Nei suoi romanzi i luoghi diventano essi stessi personaggi: dalle isole Marchesi al Mali, da Guadalupa alla Corsica, dalla Réunion fino alla Normandia, dov’è nato e vive ancora oggi. Bussi non scrive per cambiare il mondo, ma per cambiare il nostro sguardo sul mondo. Da più di dieci anni è uno degli scrittori preferiti dai francesi. Le sue opere sono tradotte in trentotto paesi. Le nostre edizioni hanno pubblicato Ninfee nere, bestseller da più di 100.000 copie, Un aereo senza di lei, Tempo assassino, Non lasciare la mia mano, Mai dimenticare, Il quaderno rosso, La doppia madre, La Follia Mazzarino, Forse ho sognato troppo, Usciti di Senna, Tutto ciò che è sulla Terra morirà, Nulla ti cancella, La mia bottiglia per l’oceano, Codice 612. Chi ha ucciso il Piccolo Principe?, Tre vite una settimana, Ophélie si vendica e Assassini dell’alba, oltre alla Caduta del sole di ferro, I due castelli e L’impero della morte, appartenenti alla serie N.E.O.

#Commissioniguadagnate