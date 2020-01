Cercami. Il nuovo libro di André Aciman

Cercami è la continuazione di Chiamami col tuo nome.

Il nuovo romanzo di André Aciman (Guanda 2019) è come una raccolta di tre racconti, dove i personaggi dell’uno sono presenti anche nell’altro e ci conducono a scoprire i pensieri, le speranze, il loro desiderio di riunirsi.

I MIGLIORI LIBRI DEL 2019 – SCOPRI I NOSTRI 15 CONSIGLI

Oltre alle due figure di Elio e di Oliver che già conosciamo, si aggiunge un racconto che ci fa entrare in una nuova dimensione, in una diversa sfera di approfondimento e di conoscenza, attraverso Samuel, il padre di Elio.

I tre capitoli che compongono Cercami sono intessuti intorno alla casualità di un incontro e di come possa cambiare le vite. Casuale l’incontro sul treno tra Samuel e la bella sconosciuta Miranda, in un viaggio che porta il padre ad incontrare il figlio. Pochi giorni insieme per raccontarsi e condividere i luoghi più affascinanti di Roma e quelli carichi di maggiori ricordi per loro.

Miranda è la donna giusta al momento giusto. E’ la scossa che ci vuole per smuovere e stimolare la parte nascosta di Samuel.

Miranda è trasgressione, è sesso, è fuori dagli schemi, sfuggente eppure a portata di mano dell’uomo maturo, disilluso e rassegnato alla sua solitudine. Si libererà del passato e si lascerà coinvolgere e vivrà pienamente la storia d’amore, inaspettata.

Ma quel viaggio porta non solo all’incontro tra padre e figlio, ma alla scoperta delle reciproche intimità, delle cose mai dette.

A Parigi, anche Elio ha la sua occasione di incontrare uno sconosciuto col quale scatta immediatamente l’attrazione, frenata dal turbamento e dal ricordo indelebile di Oliver.

E anche se i due sono lontani, li lega un filo invisibile, un legame indissolubile che li tiene uniti e li fa vivere nella speranza di ritrovarsi e vivere pienamente il loro amore, così come era nato.

Questo è solo desiderio per Elio.

Oliver, che nel frattempo si è sposato, vive a New York e ha due figli, è invece il più determinato dei due. Lui ha già deciso.

André Aciman, con Cercami, conferma la magistrale capacità di scavare nel profondo, nell’intimo e rendere trasparenti i profili e i comportamenti dei suoi personaggi.

Una lettura piacevole e coinvolgente che apre le porte all’attesa della continuazione delle storie.