Kamala Harris: in libreria il memoir 107 giorni

Esce in libreria per La Nave di Teseo il memoir 107 giorni, di Kamala Harris. Il volume viene pubblicato nella collana I Fari dal 16 dicembre scorso.

Un memoir intenso che si legge come un thriller politico. Una testimonianza diretta sulle sfide della leadership all’interno della democrazia americana. Un libro per chi vuole capire davvero cosa accade nei momenti in cui la storia bussa alla porta – e non c’è tempo da perdere.

Kamala Harris – 107 giorni

107 giorni è il racconto senza filtri di Kamala Harris su uno dei momenti più intensi della storia politica americana. Quando il presidente in carica Joe Biden annuncia il suo ritiro dalla corsa per la rielezione, alla vicepresidente Harris restano appena 107 giorni per affrontare una delle campagne elettorali più frenetiche e sotto pressione di sempre.

Con onestà e senso critico, Harris ci conduce dietro le quinte della sua candidatura alla presidenza: le strategie, i confronti serrati, le pressioni implacabili, le ostilità dentro e fuori dal partito democratico, ma anche le speranze e le battaglie personali che hanno segnato questo percorso.

L’autrice

KAMALA D. HARRIS è stata la quarantanovesima vicepresidente degli Stati Uniti dal 2021 al 2025, prima donna a ricoprire questa carica. Ha cominciato la sua carriera nell’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda, quindi è stata eletta procuratore distrettuale di San Francisco. Come procuratore generale della California ha perseguito gruppi criminali internazionali e le attività fraudolente di grandi banche e università private. Ha difeso l’Affordable Care Act (la riforma del sistema sanitario voluta dal presidente Obama), si è battuta per l’uguaglianza matrimoniale e ha avviato l’accesso pubblico alle informazioni sul sistema penale americano. Nel Senato degli Stati Uniti, Harris ha lottato per i diritti civili, quelli degli immigrati e per il diritto al voto. Come vicepresidente, ha guidato iniziative per affrontare la povertà infantile, la violenza e le armi, il debito studentesco, la salute delle madri e i diritti riproduttivi, la pandemia e i cambiamenti climatici. Nel corso della sua carriera, ha sempre lottato per gli unici clienti che abbia mai avuto: le persone.

