“Il ciottoloso enigma” di Marco Biagetti: il viaggio trasformativo di un uomo oltre gli automatismi della società

“Il ciottoloso enigma” di Marco Biagetti ci accompagna nell’avventura di Beniamino, il protagonista dell’opera e intensa voce narrante, che fin da subito appare immerso in una quotidianità urbana svuotata di ogni significato, perché dominata da automatismi, schemi sociali e rituali ripetitivi e spersonalizzanti.

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Il ciottoloso enigma

La città alienante in cui si muove – mai definita con precisione – è descritta come un organismo opprimente in cui gli individui sono ridotti a ingranaggi inconsapevoli; Beniamino soffre enormemente per questa condizione, e il suo equilibrio si incrina definitivamente quando incontra una misteriosa ragazza che lo ammalia con i suoi capelli cangianti, e con il suo comportamento stravagante.

La giovane è la miccia che fa scattare nel protagonista il bisogno di fuga e di ridefinizione identitaria: quando ella scompare gettandolo nello sconforto, inizia per Beniamino un processo di disgregazione interiore che lo conduce a mettere in discussione la propria identità, il proprio rapporto con la società e persino la percezione stessa della realtà. L’uomo parte quindi per un viaggio che ha lo scopo di ritrovare la ragazza, e che si snoderà fuori dalla grigia dimensione urbana per seguire il percorso di un fiume dalla sorgente alla foce.

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Nel corso del suo cammino, gli oggetti, i colori, i rumori e gli odori assumono continuamente significati emotivi e simbolici, creando un universo narrativo in cui il confine tra esperienza concreta e percezione intima rimane volutamente instabile. La scrittura si muove attraverso immagini sinestetiche e accostamenti visionari: i suoni diventano materia fisica, i colori sembrano trasmettere emozioni, mentre gli spazi si trasformano in scenari quasi metafisici.

Questa scelta stilistica conferisce al romanzo una forte impronta poetica, che restituisce perfettamente il disorientamento psicologico del protagonista attraverso una continua alterazione dello sguardo.

Il tema centrale del romanzo “Il ciottoloso enigma” è la liberazione dagli automatismi che regolano la vita contemporanea; Beniamino perde gradualmente e, spesso, volontariamente, i propri punti di riferimento materiali: la valigetta, il portafoglio, l’orologio, fino ad arrivare a una sorta di spoliazione simbolica che riguarda la sua stessa identità sociale. Questi smarrimenti assumono il significato di tappe necessarie di un percorso di destrutturazione dell’Io, avente la finalità di riappropriarsi di un’esistenza più autentica e libera.

Particolarmente significativa diviene la metafora del cammino lungo il greto del fiume, disseminato di ciottoli lisci ma anche di altri taglienti e instabili; i ciottoli diventano infatti il simbolo dell’esperienza umana: elementi apparentemente insignificanti che però custodiscono memorie, sofferenza, possibilità di caduta e tracce di trasformazione personale. Marco Biagetti sembra suggerire quindi che il viaggio verso una maggiore autenticità passi inevitabilmente attraverso lo smarrimento e la perdita di ogni certezza.

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