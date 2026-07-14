“Cross River People” di Joshua Sinclair: un appassionante viaggio nel cuore dell’Africa coloniale

Ci troviamo alla fine dell’Ottocento in Nigeria, nel pieno della campagna coloniale britannica; in questo contesto è ambientato “Cross River People” di Joshua Sinclair, apprezzato scrittore, cineasta, sceneggiatore e attore italo-americano.

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L’opera si apre su una missione per lebbrosi sulle rive del Cross River e ai piedi del vulcano Manengouba – Tada Kupela – un luogo isolato in cui approdano persone malate e reietti della società; è qui che il medico Francis Conrad, ormai anziano, decide di ripercorrere gli eventi che hanno segnato la sua esistenza.

Cross River People

Il suo racconto assume la forma di una confessione, nella quale memoria privata e grande storia si intrecciano: mediante il suo sguardo lucido e critico, osserviamo gli eventi attraverso il filtro del peso delle responsabilità individuali e collettive. Conrad restituisce infatti tutta la complessità di chi ha vissuto all’interno di un sistema che, con il tempo, ha imparato a riconoscere nelle sue profonde contraddizioni: inglese di nascita, solamente in Africa trova lo spazio necessario per esprimere sé stesso, e per essere autentico.

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Il colonialismo rappresenta naturalmente il tema centrale dell’opera: l’autore indaga le molteplici sfumature morali che caratterizzano i suoi personaggi presentando, accanto ai rappresentanti di un potere coloniale convinto della propria superiorità culturale, delle figure animate da puro spirito di servizio e mosse da sincera compassione, ma inevitabilmente inserite in un sistema che produce esclusione e disuguaglianza. In questo scenario emerge con particolare forza la figura di Emma Elizabeth Stanford: cresciuta all’interno dei dogmi morali e religiosi dell’Inghilterra vittoriana, una volta giunta in Africa si confronta con una realtà che mette continuamente in discussione le sue convinzioni.

Emma viene descritta come una donna capace di evolversi, di dubitare e di modificare il proprio sguardo sul mondo, rendendola un personaggio fondamentale e capace di influenzare le vite di molti; ella infatti diventerà, col tempo, una guida per gli altri e un luminoso esempio di altruismo. Joshua Sinclair ci fa però intravedere anche la sofferenza che deriva dalla compassione e dalla dedizione: il cuore di Emma sarà infatti sottoposto a dure prove – «Calarsi nei panni dell’altro, sapeva che era sì una virtù… ma solo finché quel percorso emotivo offriva anche il sentiero per tornare a casa. Altrimenti, quell’immedesimazione nel dolore altrui poteva diventare una forma di suicidio».

Con una scrittura fortemente evocativa, attenta tanto alla ricostruzione storica quanto all’atmosfera dei luoghi e alla caratterizzazione dei personaggi, “Cross River People” ci accompagna in un’affascinante vicenda incentrata sulla dignità degli ultimi, offrendo una prospettiva peculiare sul periodo coloniale.

Contatti

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https://www.amazon.it/Cross-River-people-Ediz-italiana/dp/B0GRCML33H/