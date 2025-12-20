Patricia Cornwell in libreria con Taglio letale

Torna in libreria Patricia Cornwell e lo fa con il romanzo Taglio letale, che è una nuova indagine per Key Scarpetta. Il volume esce per Mondadori.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Patricia Cornwell intreccia magistralmente scienza forense, tensione psicologica e tecnologia di ultima generazione in una nuova indagine ad altissimo rischio, sospesa tra il mondo reale e quello dei fantasmi: un confine sottile e pericoloso che solo Kay Scarpetta può tentare di attraversare.

Patricia Cornwell – Taglio letale

NESSUNO È AL SICURO. NEMMENO KAY SCARPETTA. Alle prime luci della mattina di Natale, l’anatomopatologa Kay Scarpetta riceve una telefonata agghiacciante: lo Squartatore Fantasma, il serial killer che da mesi semina il terrore nella Virginia settentrionale, ha colpito di nuovo.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Il suo modus operandi è tanto crudele quanto meticoloso: grazie a una sofisticatissima tecnologia, riesce a introdursi nelle case delle vittime e spiare ogni loro movimento senza lasciar traccia. E poi, nei momenti che precedono l’omicidio, si manifesta puntuale un inquietante ologramma, simile a un fantasma, preludio a una morte certa.

Scarpetta viene convocata a Mercy Island, sede di un noto ospedale psichiatrico, dove una persona è stata brutalmente uccisa. Quando emergono sconcertanti legami con il suo passato, diventa chiaro che anche lei è in pericolo.

L’autrice

Nel 1990, Patricia Cornwell ha venduto il suo primo romanzo, Postmortem, mentre lavorava presso l’Istituto di Medicina legale di Richmond, in Virginia. Un debutto di buon auspicio, che ha portato alla vittoria dei premi Edgar, Creasey, Anthony e Macavity, oltre che del francese Prix du Roman d’Aventures, primo libro in assoluto a ottenere tutti questi riconoscimenti in un solo anno. Diventata un fenomeno internazionale, la serie con protagonista Kay Scarpetta è valsa a Patricia Cornwell lo Sherlock Award per il miglior detective creato da un autore americano, il Gold Dagger Award, il RBA Thriller Award e la Medaglia di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere per il suo contributo allo sviluppo letterario e artistico.

Oggi i suoi romanzi e i personaggi iconici sono conosciuti in tutto il mondo. Oltre alla serie con protagonista Kay Scarpetta, Patricia Cornwell ha scritto il saggio definitivo sull’identità di Jack lo Squartatore, libri di cucina, un libro per bambini, una biografia di Ruth Graham e altre tre serie basate sui personaggi di Win Garano, Andy Brazil e del capitano Callie Chase. L’autrice continua a esplorare le più recenti tecnologie dell’era spaziale e le minacce rilevanti per la vita contemporanea. I suoi interessi vanno dall’obitorio all’intelligenza artificiale e includono visite all’Interpol, al Pentagono, ai servizi segreti degli Stati Uniti e alla NASA. Patricia Cornwell è nata a Miami. È cresciuta a Montreat, nella Carolina del Nord, e ora vive e lavora a Boston.

I suoi libri hanno venduto più di 120 milioni di copie in tutto il mondo.

#Commissioniguadagnate