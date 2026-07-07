AS3 – Valerio Callieri

AS3 di Valerio Callieri (edito da Fandango Libri) è un vero e proprio esperimento narrativo. Nato infatti da un laboratorio di scrittura tenuto dall’autore nel carcere di Rebibbia, diventa lente d’ingrandimento sulla vita dentro al carcere e sulle singole esistenze di coloro che lo “vivono”.

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Un romanzo al femminile, presentato da Paolo Di Paolo nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2026.

La trama

Nel reparto di Alta Sicurezza di Rebibbia, Anna, ex trafficante internazionale di cocaina, cerca di ricucire il rapporto con la figlia Veronica raccontando finalmente la propria verità. Convinta che la ragazza abbia conosciuto solo un giudizio esterno e distorto della sua vita, coinvolge due detenute in un progetto di condivisione delle loro storie.

Monica e Virginia, attraverso il racconto di abusi, violenze e scelte estreme, trovano nella parola uno spazio di confronto e consapevolezza.

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Tra scontri e legami inattesi, le tre donne scoprono che narrare la propria vita può essere l’unico modo per capire cosa si eredita e cosa si lascia di sé.

AS3 – La recensione

Se state cercando la classica epica criminale fatta di boss e sparatorie, siete decisamente fuori strada. Questo romanzo ci porta sì dietro le sbarre di Rebibbia, nel reparto di Alta Sicurezza 3 (da cui il titolo), ma lo fa ribaltando completamente i canoni e regalandoci un percorso narrativo incredibilmente innovativo.

AS3 non è un freddo reportage e non scivola mai nella fiction estrema. È un esperimento letterario ibrido e vivo, che usa la parola per indagare la realtà profonda della reclusione. La vera scommessa di Callieri, però, sta nella scelta radicale di parlare interamente al femminile. Attraverso le voci di Anna, Monica e Virginia, Callieri mette in scena un dramma intimo fatto di scontri e legami inaspettati, in cui le protagoniste non sono mai stereotipi, ma persone cariche di fragilità, rabbia e di una disperata, lucida dignità.

Il centro del libro credo stia nel valore salvifico della letteratura. Raccontarsi, per queste donne, non è un passatempo per far scorrere i giorni, ma l’unico strumento rimasto per riappropriarsi della propria identità e per capire cosa si lascia di sé al di fuori del giudizio distorto del mondo. La scrittura diventa uno spazio di autoconsapevolezza e confronto, un ponte verso una rinascita personale e sociale che scavalca le mura del carcere. Condividere il dolore attraverso la parola permette di trasformare la sofferenza in un filo autentico che unisce le loro vite.

AS3 è un romanzo che ci costringe a guardare proprio nel momento in cui abbiamo voglia di girare la testa dall’altra parte, dietro le sbarre, oltre la colpa, la pena, la redenzione, il perdono e il desiderio di libertà.

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