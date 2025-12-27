Le indegne: romanzo di Agustina Bazterrica

Dopo il successo internazionale di Cadavere squisito, Agustina Bazterrica — una delle voci più potenti e originali della narrativa contemporanea — torna in libreria per Eris Edizioni con Le indegne, una nuova, perturbante distopia ambientata in un futuro devastato dalla catastrofe climatica.

Già tradotto e acclamato in tutto il mondo, il romanzo conferma la capacità dell’autrice argentina di fondere orrore, poesia e riflessione sociale in una prosa febbrile e viscerale, capace di lasciare un segno profondo nei lettori.

Le indegne – Agustina Bazterrica

Fuori non si può sopravvivere. Tutto è contaminato. Le donne superstiti si rifugiano nella Casa della Sacra Sorellanza, un ex convento retto da una setta religiosa dominata da un dio abusivo e da una gerarchia spietata: le serve, le indegne, le Elette e Le Illuminate che sono le uniche ammesse alla visione di Lui. Torture, sacrifici e terrificanti cerimonie nella cieca speranza di arrivare all’Illuminazione.

La protagonista, una delle indegne, racconta la propria storia in un diario segreto, scritto di nascosto perché la scrittura è proibita. Attraverso le sue parole, frammentate e poetiche, risuona la voce di chi resiste, di chi osa tornare a ricordare in un mondo dove la memoria è peccato e un’indicibile fede atroce è l’unico rifugio possibile.

«Accarezzo le pagine, le annuso, sono mie, sono parte di questo libro della notte che non posso smettere di scrivere. Queste parole contengono il mio battito. Il mio respiro.»

Una storia schiavitù e rivelazione, sottomissione e ribellione, dolore e liberazione. L’amicizia e l’amore risplendono come bagliori di umanità nell’oscurità di un mondo senza salvezza. Con un linguaggio simbolico ed evocativo, Bazterrica costruisce una distopia che interroga la fede, il potere e la violenza del patriarcato, spingendo il lettore a riflettere sul nostro presente: quante volte scambiamo sottomissione per salvezza, paura per ordine e colpa per manipolazione?

L’autrice

Agustina Bazterrica è nata a Buenos Aires nel 1974. È una delle voci più importanti di questi anni, i suoi romanzi Cadavere Squisito (Cadáver exquisito, 2017) diventato un fenomeno editoriale nella sua edizione statunitense Tender is the flesh, e Le Indegne (Las indignas, 2023), tradotti entrambi in Italia da Eris edizioni, sono stati pubblicati in tutto il mondo e sono diventati un grande successo internazionale con il plauso della critica e di testate come The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, The Washington Post, Le Monde, El País e O Globo. Ha pubblicato anche le raccolte di racconti Antes del encuentro feroz (2016) e Diecinueve garras y un pájaro oscuro (2020) e il romanzo Matar a la niña (2013).

