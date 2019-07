Paolo Zardi – La gente non esiste

Paolo Zardi è considerato da molti come uno dei migliori scrittori di racconti contemporanei; giudizio che ci sentiamo di appoggiare in pieno dopo aver letto la sua ultima raccolta, La gente non esiste (NEO Edizioni).

Un libro che attraverso le storie dei suoi molti protagonisti lancia un messaggio tanto diretto e semplice quanto sorprendente, a pensarci bene: la gente non esiste in fondo, ma esistono gli uomini con i loro dubbi, i loro desideri, le loro speranze e con tutte le direzioni, misteriose o evidenti, che la vita regala loro. In ogni racconto di Paolo Zardi c’è questo sottofondo sibillino e costante che ci regala una visione più intima delle cose e del mondo e che in qualche modo contrappone ciò che sta accadendo a considerazioni che sono da scoprire tra le righe, pian piano.

Le spiagge, gli ombrelloni, l’estate piena e il chiacchiericcio incessante de La gente non esiste, sono squarciati da una voce narrante che racconta di un’umanità in cerca dell’ultima sopravvivenza, di un attimo di gloria o di un cambiamento definitivo. Incontriamo personaggi vari ma normalissimi, come i coinquilini di un condominio, un uomo che decide di credere all’amore, due fratelli che assistono alla vecchiaia della loro madre.

Paolo Zardi ancora una volta fa del racconto un percorso di svelamento, in cui i personaggi sembrano essere gli strumenti, e il lettore l’obiettivo finale inconsapevole. Tra i tanti significati che può avere un libro come La gente non esiste, sarete liberi di scegliere tra visioni laiche e terrene o innalzarvi a visioni un po’ più mistiche. In ogni storia però ci sarà qualcosa che vi toccherà la mente e il cuore e che vi metterà di fronte ad alcuni paradossi che molto spesso crea il tempo, quando ama farci muovere tra passato e presente. E se proprio alla fine voleste consolarvi con un pensiero, ricordate sempre che «sotto ogni cuscino c’è un Dio».

Casa editrice: NEO Edizioni

Data di uscita: 21 marzo 2019

Genere: Narrativa, Racconti

Formato: Brossura

Pagine: 200

Isbn: 9788896176658