Vertigine

Vertigine – Nicola Ruganti

Donato BevilacquaCategories Narrativa

Avete presente quella sensazione di vuoto nello stomaco quando siete davvero in alto e guardate giù? Ecco, leggere Vertigine di Nicola Ruganti (Bordeaux Edizioni) fa un effetto molto simile. Solo che l’altezza da cui stiamo guardando non è un dirupo, ma il baratro della nostra storia recente.

SCOPRI LE ULTIME RECENSIONI

Ruganti ci porta dentro una storia che è, allo stesso tempo, un romanzo di formazione e un’anatomia del disincanto. Al centro di tutto c’è un groviglio indissolubile: il rapporto tra politica, memoria e giovinezza.

La trama

Nella città di T., dove le strade custodiscono memorie ferite e il presente vacilla, Anna scopre la politica: un varco che può inghiottire o salvare. Ha diciott’anni, una fame ostinata di capire e un talento per cogliere ciò che gli adulti non dicono più.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Vertigine

Quando la sorella Irene la coinvolge nella campagna elettorale di Ernesto, candidato sindaco, Anna incontra Paolo: quarantenne inquieto, militante senza gloria, convinto che da quel voto possa dipendere un frammento di futuro.

Seguendolo per le strade, nelle sezioni e nelle assemblee improvvisate, Anna entra in un mondo dove speranza e oscurità camminano vicine. Scopre la storia che non ha trovato nei libri: magistrati uccisi come Mario Amato, verità insabbiate, ragazzi cancellati dalla violenza politica. E insieme scopre l’umanità minuta e luminosa di chi tenta ancora di cambiare le cose. T. è una città che può precipitare o risorgere, a seconda della voce che sceglierà.

Vertigine – La recensione

Il nuovo romanzo di Nicola Ruganti è un libro in cui si respira la polvere delle piazze, l’adrenalina dei vent’anni e quella convinzione, quasi biologica, che il mondo si possa (e si debba) cambiare immediatamente. I protagonisti si muovono in un’epoca di passioni forti, dove la militanza non era un hashtag su Instagram o una storia di ventiquattr’ore, ma una scelta identitaria totalizzante.

Il vero fulcro del libro, però, non è il passato in sé, ma il modo in cui quel passato bussa alla porta del nostro presente. Ed è qui che Ruganti fa centro. Sì perché guardando ai giorni d’oggi, la “Vertigine” del titolo diventa la chiave di lettura. Che fine ha fatto la giovinezza che progetta il futuro? Nell’oggi della memoria corta, dell’eterno presente che brucia tutto in fretta. La politica è solo marketing e lo slancio collettivo sembra anestetizzato.

Ruganti non giudica, né punta il dito contro i ragazzi di oggi. Piuttosto, mette a nudo il cortocircuito: il dramma di una generazione che ha avuto “troppo” futuro da sognare e quello di una generazione attuale che fatica anche solo a immaginarlo, il domani. La memoria, in questo libro, non è un santuario polveroso ma una ferita aperta, uno strumento necessario per capire come siamo finiti in questo limbo.

Insomma, se cercate una lettura che vi lasci qualcosa su cui riflettere anche dopo aver chiuso l’ultima pagina, Vertigine merita assolutamente un posto sul vostro comodino.

#Commissioniguadagnate

copertina
Autore
Nicola Ruganti
Casa editrice
Bordeaux Edizioni
Anno
2026
Genere
Narrativa
Formato
Brossura
Pagine
216
ISBN
9791259632722
, , ,
SOSTIENI LA BOTTEGA

La Bottega di Hamlin è un magazine online libero e la cui fruizione è completamente gratuita. Tuttavia se vuoi dimostrare il tuo apprezzamento, incoraggiare la redazione e aiutarla con i costi di gestione (spese per l'hosting e lo sviluppo del sito, acquisto dei libri da recensire ecc.), puoi fare una donazione, anche micro. Grazie

diDonato Bevilacqua

Proprietario e Direttore editoriale de La Bottega di Hamlin, lettore per passione e per scelta. Dopo una Laurea in Comunicazione Multimediale e un Master in Progettazione ed Organizzazione di eventi culturali, negli ultimi anni ho collaborato con importanti società di informazione e promozione del territorio. Mi occupo di redazione, contenuti e progettazione per Enti, Associazioni ed Organizzazioni, e svolgo attività di Content Manager.

Tutti gli articoli ➞

Altro su Narrativa

Ninin

Ninin – Martina Tiberti

Il ciottoloso enigma

“Il ciottoloso enigma” di Marco Biagetti: il viaggio trasformativo di un uomo oltre gli automatismi della società

Cross River People

“Cross River People” di Joshua Sinclair: un appassionante viaggio nel cuore dell’Africa coloniale