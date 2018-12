Fernando Rennis – Politics

Fernando Rennis è musicista, giornalista per testate musicali, conduttore radiofonico, già autore per Arcana di Scream And Shout e La storia e la musica degli Arcade Fire. Uno che di musica ne sa insomma.

Politics – La musica angloamericana nell’era di Trump e della Brexit (Arcana) è il suo ultimo saggio sull’argomento, un nuovo viaggio analitico nel mondo della musica.Scrive Ernesto Assante nella nota introduttiva: “questo libro racconta come la musica possa cambiare il mondo, come permetta agli artisti di immaginare il mondo e a noi di viverlo attraverso la musica”.

Ed è intorno a questo assunto che Ferrandi imbastisce e approfondisce la sua ricerca sulla musica, che inizia con un parallelismo tra due situazioni politiche di per sé distanti, come la Brexit e la sconfitta della Clinton a favore di Trump, che hanno segnato e stanno segnando in modo determinante la musica inglese e quella d’oltreoceano. La musica interseca i fenomeni sociali e si fa testimone del quotidiano.

Così Fernando Rennis ripercorre e analizza il fenomeno musicale, come voce, si direbbe oggi, della pancia della gente. L’autore identifica e ferma significativi momenti, artisti, brani, citazioni dagli anni ’60, segnati dalla guerra del Vietnam che ha lacerato profondamente e in tutti i modi intere generazioni. Ripercorre le tappe salienti della storia della musica di protesta di testimoni come Hendrix, Dylan, Sex Pistols fino appunto ai giorni nostri.

Dal folk, al punk fino alle nuove espressioni musicali violente, invasive, esplosive fatte di rime hip hop, bassi penetranti e ricerca avanguardistica del suono, Rennis si muove all’interno della musica tra USA e UK, tra apparenza e realtà, tra note e testi. E soprattutto sottolinea come la musica sia, sempre e comunque, politica. “La musica non si tira indietro e prosegue a difendere il suo ruolo attivo nella società”. Dopo aver letto Politics, sicuramente ascolteremo la musica, di allora e di oggi, con una sensibilità diversa.

Casa Editrice: Arcana

Data di uscita: 25 ottobre 2018

