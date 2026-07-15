“La tua prossima vetta. Visione, metodo e disciplina per trasformare obiettivi in risultati concreti” di Luca Colli, Corrado Gambi e Luigi de Seneen: superare i propri limiti, un passo alla volta

“La tua prossima vetta. Visione, metodo e disciplina per trasformare obiettivi in risultati concreti” di Luca Colli, Corrado Gambi e Luigi de Seneen è la conseguenza dello sforzo combinato di tre professionisti – rispettivamente un alpinista estremo, un regista, autore e formatore teatrale e un Business Developer, formatore e TEDx Speaker – che hanno elaborato un protocollo operativo adatto a tutti coloro che vogliono migliorarsi: il metodo V.E.T.T.A.

LEGGI LE ULTIME RECENSIONI

La tua prossima vetta

La montagna, che inizialmente sembra occupare il centro della narrazione in quanto si espongono le straordinarie imprese sportive di Luca Colli, diventa in seguito una metafora che permette di parlare di impegno, di perseveranza e di ricerca d’identità. Non si chiede certo al lettore di immaginarsi su una parete di ghiaccio o a ottomila metri di quota, piuttosto di pensare alla propria personale “vetta”, qualunque essa sia: quella che si ha il terrore di scalare e che, probabilmente, darebbe un senso alla propria esistenza – «Molte persone restano bloccate per anni nel limbo del “prima del primo passo”. Studiano, leggono, riflettono ma non agiscono. Rimandano. E a volte, quell’attesa si trasforma in frustrazione. Non per mancanza di capacità ma per paura di cominciare. Per timore di fallire. Per il timore che, nel provare, qualcosa si spezzi. Il Metodo VETTA parte proprio da qui. Dalla convinzione che ogni scalata, reale o simbolica, cominci con un piede che si stacca da terra. E non serve fare tutto subito. Serve iniziare. Serve dire “sì” alla possibilità».

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Le esperienze alpinistiche di Luca Colli si tramutano così in strumenti concreti da applicare nella vita quotidiana per affrontare i propri obiettivi; al contrario di certa manualistica motivazionale, però, si avverte che non si avranno dei risultati immediati e dei cambiamenti repentini: gli autori ci ricordano infatti come le grandi trasformazioni siano il frutto di anni di preparazione, di tentativi, di fallimenti, di revisioni e di costanza. Ci rammentano inoltre come il valore del primo passo stia, piuttosto che nella sua grandezza esteriore, nella sua risonanza interiore: quando si avverte che un’azione, anche piccola, ci allinea con ciò che desideriamo davvero, ecco che allora si è individuata la vetta, e si è anche stabilito un orientamento stabile che impedirà alla paura di fermarci.

Luca Colli, Corrado Gambi e Luigi de Seneen ci spingono inoltre a riconoscere l’importanza delle salite quotidiane, quelle che spesso nessuno vede e che proprio per questo motivo finiscono per essere le più rilevanti. Le imprese di Luca sono sicuramente fonte di grande ammirazione, ma dobbiamo essere anche fieri dei primi passi che compiamo tutti i giorni e che, grazie a questo manuale, potranno essere ancora più certi e funzionali ai nostri propositi.

Contatti

https://latuaprossimavetta.it

https://www.instagram.com/lucacolli.t/?hl=en