“Writing coaching. Prendersi cura dello scrittore in 101 concetti chiave”, l’interessante e utile manuale di Paolo Calabrò

“Writing coaching. Prendersi cura dello scrittore in 101 concetti chiave” di Paolo Calabrò ci invita a riflettere sul fatto che i principali ostacoli alla scrittura siano di matrice personale: è il senso di colpa per il tempo sottratto a ciò che dovrebbe essere più importante per noi, è l’autocritica che ci paralizza, è la difficoltà di organizzare il proprio tempo. In altre parole, la scrittura fallisce spesso prima ancora di iniziare, perché chi scrive non ha costruito le condizioni interiori per sostenerla.

QUI LE NOSTRE RECENSIONI

Questo manuale giunge quindi in aiuto, esponendo i 101 nodi psicologici che ci bloccano: sono illustrati in brevi ma esaurienti unità operative, che affrontano temi cruciali come il fallimento, la fiducia in noi stessi, il ruolo del talento, la procrastinazione; ogni concetto è accompagnato anche da esercizi pratici, che hanno lo scopo di attivare la consapevolezza del lettore. Scrivere diventa così un modo per conoscersi, per organizzare il proprio tempo, per disciplinare le proprie emozioni; è per questo motivo che l’autore parla di “cura”: la scrittura è presentata come un’attività che richiede attenzione verso sé stessi, prima ancora che verso il testo.

Writing Coaching – Paolo Calabrò

L’approccio di Paolo Calabrò è dichiaratamente ispirato al Coaching professionale, e in particolar modo al Coaching Evolutivo; ciò significa che l’attenzione si concentra sulla definizione di obiettivi chiari e misurabili, sulla costruzione di un piano d’azione realistico e sulla responsabilità individuale. Il Coach è una guida e ci supporta in tutto il percorso, ma è il coachee (cioè colui che si allena con un Coach) a dover fare tutto il lavoro – «Il Coach ti allena: può aiutarti a vedere le cose sotto una luce nuova, a porti domande mirate, a prendere consapevolezza delle sfaccettature della situazione in cui ti trovi, a individuare facilitatori. Non ti darà risposte (mai: il metodo lo vieta), ma ti darà ogni forma di supporto utile al tuo autosviluppo. Ecco quindi il vero scopo del Coaching: renderti una persona più in gamba di quella che già sei».

ACQUISTA IL LIBRO QUI

L’idea centrale che emerge in “Writing coaching. Prendersi cura dello scrittore in 101 concetti chiave” è che scrivere un romanzo – o qualsiasi altro progetto letterario – non sia un gesto romantico affidato all’ispirazione, ma un percorso che richiede metodo, allenamento e verifiche continue: ciò che percepiamo come talento è infatti, spesso, il risultato visibile di pratica, lettura, riscrittura e costanza. Questa modificazione della prospettiva ha una ricaduta importante: sottrae l’autore dalla paralisi del confronto, e lo riporta al lavoro quotidiano. Il libro assume anche una posizione implicita sul mercato editoriale: dopo un rifiuto, anziché domandarsi “valgo abbastanza?”, ci si dovrebbe chiedere “qual è la reazione più utile per arrivare comunque al mio obiettivo?”; è un cambio di paradigma che restituisce fiducia e agency all’autore.

Contatti dell’autore

https://www.paolocalabro.info/

https://www.instagram.com/monklewiss/?hl=en