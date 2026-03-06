Capire la performance oggi: arte, corpo e relazione nel nuovo saggio di Giacomo Fronzi “Performance. Un itinerario filosofico e storico-artistico”

Nel saggio “Performance. Un itinerario filosofico e storico-artistico”, Giacomo Fronzi propone un’indagine ampia e articolata che mira a restituire complessità a un termine spesso semplificato – performance – collocandolo all’interno di una riflessione filosofica capace di attraversare arte, estetica e vita sociale. L’autore espone un percorso interpretativo ricco di suggestioni e ispirazioni, volto a chiarire il ruolo della dimensione performativa nell’esperienza umana contemporanea.

Accanto a una ricostruzione teorica del concetto di performance – distinguendone le diverse declinazioni e analizzando le categorie di performativo, performatività e azione performativa – si presenta una ricognizione storico-artistica che attraversa teatro, arti visive, musica e danza, mostrando come nel corso della seconda metà del Novecento si sia progressivamente affermata una vera e propria “svolta performativa”, agita da artisti che hanno cambiato radicalmente l’idea della performance e del ruolo del performer in relazione al suo pubblico.

L’autore mira a superare una visione riduttiva della performance intesa esclusivamente come spettacolo o evento artistico, suggerendo invece come la dimensione performativa attraversi l’intera esistenza umana: ogni azione, relazione o esperienza sensibile possiede infatti una componente estetica e trasformativa, che contribuisce a definire il modo in cui gli individui abitano il mondo. In questa prospettiva, la performance diventa uno strumento interpretativo capace di illuminare fenomeni quotidiani tanto quanto pratiche artistiche complesse.

La riflessione filosofica occupa una posizione centrale nel saggio: l’analisi mette infatti in discussione alcuni dualismi tradizionali del pensiero occidentale, come la separazione tra corpo e mente, evidenziando come l’esperienza performativa si collochi proprio nel punto d’incontro tra percezione, azione ed emozione. L’essere umano emerge così come un soggetto relazionale e dinamico, la cui identità non è mai definitiva ma continuamente ridefinita attraverso l’interazione con gli altri e con l’ambiente.

L’opera dedica inoltre ampio spazio alla storia delle arti performative, offrendo una panoramica che include figure e movimenti fondamentali della scena artistica moderna e contemporanea. L’attenzione si concentra sul passaggio dall’opera d’arte concepita come oggetto stabile alla centralità dell’azione del corpo e dell’esperienza condivisa: questo cambiamento viene interpretato come una rivoluzione culturale capace di ridefinire gli stessi confini tra arte e vita.

“Performance. Un itinerario filosofico e storico-artistico” intreccia filosofia, musicologia, sociologia e storia delle arti facendo in modo che dialoghino costantemente; tale impostazione contribuisce a rendere il volume uno strumento utile sia per studiosi e studenti, e sia per i lettori interessati a comprendere la performance in quanto processo in continuo divenire, in grado di illustrare con sorprendente lucidità le trasformazioni culturali e antropologiche del nostro tempo.

