“Nomea. Il codice della fama. Affermarsi, fare carriera e lasciare il segno con il personal branding”, il nuovo manuale dell’apprezzato business celebrity builder Gianluca Lo Stimolo

“Nomea. Il codice della fama. Affermarsi, fare carriera e lasciare il segno con il personal branding” di Gianluca Lo Stimolo offre al lettore una panoramica completa del personal branding, trasformando un insieme di pratiche comunicative in un vero e proprio protocollo che, basandosi sulla lunga esperienza dell’autore sul campo, possa essere applicato a ogni professionista per aiutarlo a emergere nel suo mercato. Il termine “nomea”, posto al centro del discorso, diventa la chiave attraverso cui Lo Stimolo prova a ridefinire il rapporto tra identità individuale, percezione pubblica e successo professionale.

Uno degli elementi più interessanti del libro è la volontà di separare nettamente la costruzione della reputazione da una semplice gestione della visibilità sui canali digitali, proponendo invece un percorso che coinvolga strategia, posizionamento, coerenza narrativa e consapevolezza di sé. Il personal branding viene così trattato come un investimento sul medio/lungo periodo, che richiede disciplina e una visione chiara del proprio ruolo nel mercato – «Il personal branding è il processo di costruzione e gestione della propria immagine professionale e della reputazione individuale, attraverso l’identificazione dei propri tratti distintivi e l’attribuzione di significati al proprio nome e cognome e al proprio volto. È un’attività continua che evolve nel corso della vita. Non si costruisce una reputazione temporanea. Immagina il personal branding come un investimento a lungo termine nella tua carriera e nell’eredità che lascerai di te e del tuo passaggio terreno».

Nomea – La recensione

Un altro nodo rilevante riguarda il concetto di “fama”, reinterpretato in chiave professionale e normalizzato come obiettivo legittimo: l’autore compie uno sforzo evidente per sottrarre il tema a una lettura narcisistica, presentando la nomea come uno strumento al servizio degli altri e del valore che si è in grado di offrire. Tuttavia, questa rilettura non elimina del tutto l’ambiguità di fondo: il confine tra riconoscimento autentico e auto-promozione resta sottile, sebbene nel manuale si analizzi questo scarto con lucidità, e prospettando diverse vie per ovviare al problema.

“Nomea. Il codice della fama. Affermarsi, fare carriera e lasciare il segno con il personal branding” è ricco di esempi, modelli, schemi operativi ed esercizi, che ne rendono la lettura accessibile e formativa soprattutto per un pubblico di professionisti, imprenditori e manager, ma anche per tutti coloro che vogliono veicolare un’immagine di sé in linea con le proprie competenze. Gianluca Lo Stimolo offre una visione coerente del personal branding come costruzione intenzionale e sistematica della reputazione, presentando una mappa concettuale del modo in cui, oggi, identità, comunicazione e mercato si intrecciano nel definire il valore percepito di una persona.

copertina
Autore
Gianluca Lo Stimolo
Casa editrice
Mondadori
Anno
2025
Genere
saggistica
Formato
Brossura
Pagine
272
ISBN
978889184304
