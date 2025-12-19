La forma e la libertà. Thomas Mann tra Nobel e democrazia

Thomas Mann, Letteratura e democrazia, edito da eum – Edizioni Università di Macerata nella collana “Prolusioni” (ottobre 2025), presenta due discorsi fondamentali dello scrittore tedesco, il Discorso del Banchetto per il Premio Nobel (Stoccolma, 1929) e La futura vittoria della democrazia (Stati Uniti, 1938).

Il volume è il numero dieci della collana, il tassello che completa un primo “decalogo” di prolusioni che da Fleming a Churchill, da Curie a Roosevelt, da Marshall a Mill, Veil, Havel e Solženicyn compone già un piccolo canone novecentesco di scienza, politica, diritti e parola pubblica. Alle sue spalle si intravede però un percorso ancora aperto, con le prossime pubblicazioni dedicate, tra gli altri, a Piero Calamandrei e Marguerite Yourcenar, a conferma di una linea che intreccia giustizia civile, memoria europea e responsabilità culturale. Il libro curato da Antonella Nardi, che firma traduzione ed “Echi traduttivi”, e accompagnato dal saggio critico di Paolo Panizzo, restituisce la voce di Mann in un momento cruciale della storia europea, quando la democrazia vacillava sotto l’assalto dei totalitarismi. È un’opera particolarmente significativa in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla nascita dello scrittore, 1875–1955, che ci ricorda quanto le sue parole siano ancora drammaticamente attuali.

La sinossi

Il volume raccoglie due discorsi distanti quasi un decennio. Il primo, pronunciato all’Hotel Grand di Stoccolma nel dicembre 1929, è il ringraziamento per il Nobel assegnato per I Buddenbrook. Mann vi si definisce “natura epica, non drammatica” e lega l’onore della forma a un’idea europea di misura. Il secondo, tenuto in quindici città americane nella primavera del 1938, è un testo ponte tra il vecchio e il nuovo mondo, una riflessione appassionata sulla democrazia come orizzonte etico fondato sulla dignità umana, sulla verità e sulla libertà, in aperta opposizione al fascismo e al nazionalsocialismo. La sezione “Echi” esplicita i criteri filologici e le scelte traduttive, mentre il saggio di Panizzo contestualizza storicamente entrambi gli interventi.

Thomas Mann, Letteratura e democrazia – La recensione

Letteratura e democrazia è un libro piccolo di formato e grande di respiro. La copertina, sobria, bianca, segnata da colature grigio fumo e isole arancio ruggine, introduce a un dispositivo editoriale che dichiara le fonti, esplicita il metodo, guida senza imporre. La scansione fonetica del marchio “Prolusioni”, [pro lu ṣió ni], campeggia come manifesto di poetica. Qui l’oralità passa per la precisione della stampa, la voce diventa pagina senza perdere la sua natura di discorso civile. Dietro questi due testi si intravede anche un corpo, quello dell’uomo Thomas Mann, alto, impostato, il volto severo incorniciato dai baffi sottili, la figura di un borghese nordico che usa la compostezza del gesto e dell’abito come prolungamento della propria estetica. Nel discorso per il Nobel del 1929 Mann, con disarmante chiarezza, afferma ciò che gli corrisponde davvero, cioè il “tranquillo filare” della trama, l’equilibrio nella vita e nell’arte, tanto che il Nobel gli appare come un “colpo di scena” estraneo alla sua natura epica. La decisione dell’Accademia scompiglia la sua esistenza ordinata come, in un verso di Goethe, l’irruzione di Cupido che “ha spostato e scompigliato” ogni cosa. Il premio viene vissuto quasi come una passione d’amore che mette in crisi, drammaticamente, le sue “cose epiche”. La sua poetica nell’equilibrio tra vita e arte è già tutta lì, nella fiducia nella forma, nella misura e nella costruzione paziente, contrapposta alle esplosioni drammatiche. I due testi al centro del volume non sono semplici documenti d’archivio, ma parole vive, capaci di parlare ancora al presente. Nel Discorso del Banchetto del 1929, Mann si presenta con umiltà davanti all’Accademia svedese, depositando il premio “ai piedi del mio Paese e del mio popolo”. Dietro la gratitudine formale, però, si avverte già una tensione. Lo scrittore rivendica per lo spirito tedesco degli anni della Grande Guerra un eroismo capace di produrre “bellezza nella sofferenza”, evocando la figura di san Sebastiano, “la grazia nel supplizio”.

La sua estetica diventa una morale, un tentativo di salvare l’onore della forma, vera “questione europea”, là dove la Storia ha prodotto disordine e dolore. Il secondo discorso, La futura vittoria della democrazia, segna una svolta radicale. Scritto in Svizzera e rielaborato durante un tour americano trionfale, quindici città e quarantatremila spettatori, è insieme atto d’accusa contro il fascismo e appello appassionato alla democrazia come unica forma di governo fondata sulla dignità della persona. Qui il fisico controllato del borghese di Lubecca e la sua “natura epica” si mettono al servizio di un discorso che non è più solo letterario. Thomas Mann ci parla come intellettuale in esilio che ha scelto da che parte stare, trasformando il suo culto per la forma in un’etica della libertà.

La critica al fascismo, un monito che attraversa il tempo

L’analisi di Mann sul fascismo ha una lucidità quasi profetica. Lo scrittore smonta pezzo per pezzo i meccanismi della propaganda totalitaria. Il “fascino della novità” diventa un incantesimo malsano, il culto del giovanilismo si trasforma nella promessa di un futuro radioso costruito sulla violenza e sulla menzogna. Il fascismo, nota, vive di “sguaiata propaganda di giovanilismo” e di “stratagemmi reclamistici” che presentano la democrazia come “decrepita, putrefatta, obsoleta”, mentre il regime si dipinge “gonfio di vita e futuro”. È però quando Mann descrive i dispositivi concreti del potere fascista che le sue parole assumono una risonanza contemporanea che inquieta. La propaganda, scrive, ha lo scopo di “istupidire, stordire, livellare, uniformare, gleichschalten”. Il disprezzo per la verità, l’omicidio sistematico della verità attraverso l’inganno, la “fiducia smisurata nella stupidità e nella mancanza di resistenza spirituale” delle masse sono meccanismi che riconosciamo ancora oggi, quando algoritmi e bolle informative sostituiscono i cinegiornali, quando la post verità e le fake news fanno il lavoro che un tempo facevano i discorsi del Führer. Thomas Mann vede con estrema chiarezza che il fascismo non è solo violenza fisica, ma innanzitutto violenza simbolica, “brama di profanazione dell’uomo”, sistematico svilimento della dignità, trasformazione dei cittadini in massa manipolabile. Lo scrittore di Lubecca non ci ricorda solo gli orrori dei campi di concentramento, le “gogne” e i marchi d’infamia, ma ci consegna uno strumento di lettura per riconoscere, oggi, i primi segnali di degenerazione democratica.

Democrazia come forma e come stile

Qui entra in gioco con forza l’idea di democrazia secondo il narratore tedesco. Nel discorso del 1938 Mann definisce la democrazia “eternamente umana”, non solo come insieme di procedure, ma come forma di governo che più di ogni altra “s’ispira al sentimento e alla consapevolezza della dignità dell’uomo”, legandosi a ciò che chiama l’Idea, l’Assoluto, verità, libertà, giustizia. Il fascismo si fonda sulla violenza, sull’“omicidio della verità”. La democrazia, al contrario, crede nella possibilità di educare, di elevare, di tenere insieme pensiero e azione. Qui la poetica di Mann incrocia la sua politica. Il culto della forma, così evidente nel discorso per il Nobel, diventa matrice di una teoria democratica. Come nell’arte la forma trattiene il dolore e lo rende pensabile, così nella vita pubblica la democrazia prova a dare senso al conflitto, senza abbandonarsi all’oscenità della forza bruta. Non è un caso che Mann insista sul rapporto tra spirito e vita, tra pensiero e azione. La democrazia è per lui il luogo in cui l’intellettuale non si ritrae, ma accetta di “pensare da uomo d’azione e agire da uomo di pensiero”. Ciò che Mann ammira in Cartesio e nella filosofia moderna è proprio questa vicinanza alla vita, un pensiero che non resta astratto, ma diventa attività, intervento nel mondo. Anche un autore apparentemente antidemocratico come Nietzsche, con la sua lotta contro l’“uomo teoretico” e la sua esaltazione della vita, a scapito della verità astratta, partecipa di una tendenza che rende più fluido il confine tra teoria e azione. In questa volontà di conciliare conoscenza e arte, spirito e vita, pensiero e azione, Mann vede il cuore psicologico e morale della democrazia, il luogo in cui si custodisce la dignità dell’uomo.

Una lezione per il presente

Ciò che rende questo volume indispensabile nel 2025 è la sua capacità di parlare al nostro tempo con un’urgenza immediata. Quando Thomas Mann avverte che “la democrazia deve rinnovarsi nel pensiero e nel sentimento”, che non può più permettersi “una tolleranza che si estende a tutto, anche alla determinazione di porre fine all’umanità”, ci sta parlando della fragilità delle nostre istituzioni democratiche, oggi come allora. Le sue parole risuonano in un’epoca in cui populismi e nazionalismi tornano a sfidare l’ordine liberale, in cui la disinformazione viaggia alla velocità della rete, in cui il disprezzo per il fatto verificabile diventa programma politico. Mann ci ricorda che la democrazia non è un dato acquisito una volta per tutte, ma “va coltivata e ricoltivata” come un campo che, se lasciato a sé stesso, produce solo erbacce. La “riforma della libertà” che invoca, una libertà “volitiva e fieramente determinata ad autoconservarsi”, capace di difendersi dai suoi nemici mortali senza rinnegare sé stessa, è il cuore del suo messaggio politico ed etico.

Un apparato che fa la differenza

A rendere prezioso questo volume non sono solo i testi di Mann, ma anche l’architettura editoriale che li accompagna. La traduzione di Antonella Nardi, controllabile e trasparente, confronta sistematicamente le versioni storiche, cura la coerenza terminologica, persino nei “prestiti identici” come Descartes e Cartesio, e dichiara l’assenza di fonti audio. Ne nasce una filologia operativa che restituisce ritmo e densità concettuale senza addolcire le spigolosità. Gli “Echi traduttivi” rendono visibile la cassetta degli attrezzi. Si vedono le scelte microlessicali, come il traducente “giovanilismo” per Jugendlichkeit, termine chiave della propaganda nazista, il trattamento dei realia, Wehrmacht, Gleichschaltung, Märzfeld, la resa delle figure retoriche, anadiplosi, anafore, che scandiscono il ritmo oratorio di Mann.

Il saggio di Paolo Panizzo, Thomas Mann, il Nobel, la democrazia, è un piccolo gioiello di rigore storico critico. Ricostruisce la genesi dei due discorsi, ne problematizza i contenuti e svela le tensioni dietro l’assegnazione del Nobel, il comitato svedese premiò I Buddenbrook ignorando sostanzialmente La montagna magica, giudicata troppo filosofica. Panizzo non risparmia neppure Mann e mostra come il discorso sulla democrazia sia, almeno in parte, “su commissione”, pensato per il pubblico americano. Rivela anche i dubbi dello stesso autore, “Ci credo? Non mi ci immergo forse solo come in un ruolo?”. È Mann stesso a confessare che il suo “idealismo democratico” è più un atto d’odio contro Hitler che un’adesione incondizionata alla democrazia americana.

Una copertina che racconta

La copertina bianca con colature grigio fumo e isole arancio ruggine sembra una mappa emotiva in cui “abitano” continenti in deriva, zone d’urto e campiture di calma. È un’immagine che tiene fede al contenuto, in cui la forma trattiene la Storia. Questo libricino unisce leggibilità e rigore, riapre Mann al presente e ribadisce, senza proclami, che la democrazia si coltiva anche con la cura della pagina. Il volume si chiude con un monito che è insieme testamento e profezia, in cui “è necessario che la democrazia capisca” i vantaggi pratici del sistema dittatoriale, ma anche che comprenda “quali vantaggi offre al fascismo uno scenario mondiale in cui i confini tra guerra e pace sono scomparsi”. Sono parole scritte nel 1938 che potrebbero essere state scritte ieri. Ed è questo il vero miracolo di questo libro, farci sentire che Thomas Mann non è morto nel 1955 a Zurigo, ma è ancora qui a ricordarci che la battaglia per la democrazia non finisce mai.

