Polpa – Flor Canosa

Polpa è il titolo del romanzo dell’autrice argentina Flor Canosa, uscito in Argentina nel 2019, poi pubblicato in Spagna e Cile. Ora è arrivato in Italia, il 12 novembre scorso, grazie a Neo Edizioni.

Un’opera che, come viene definita dalla stessa casa editrice, è una “piccola scheggia di follia”. Un libro che colpisce duro, che scuote l’equilibrio e che ha un posto tutto suo nel panorama letterario italiano odierno. Ma forse, proprio per questo, un libro che merita di essere letto.

La trama

Ha dodici anni Irma quando scopre il dolore. Si è appena punta con le spine di una Santa Rita, e tutto sta per cambiare. Anni dopo, Lunes la incontra da adulta, e se ne innamora. La loro passione è indomabile, nasce dalla presa di coscienza dei corpi, da una fisicità spinta all’estremo, vissuta senza alcuna remora e nessuna attenuante.

Lunes è affascinato dalle aberrazioni, le cerca nel deep web, nella letteratura messa al bando: pensieri, teorizzazioni, pratiche oscene che poi sperimenta con Irma. Dal chiuso di un ufficio governativo, Enero li segue segretamente. Si nutre della loro relazione clandestina. Assapora quell’affinità misteriosa e selvaggia. E medita di sovvertire il regime. In una società in cui il dolore è proibito, i protagonisti si muovono come invasati, avvinti, soggiogati a pulsioni febbrili.

Nella città-stato che ha assoggettato i corpi vietando ai suoi cittadini ogni emozione, l’immoralità di un amore diventa l’innesco per ribellarsi al controllo del potere e instaurare un ordine nuovo.

Polpa di Flor Canosa – La recensione

Carne, viscere, nervi, orgasmi. Polpa, come dice il titolo stesso, è un romanzo che arriva alle viscere e che dalle viscere nasce. Una storia fatta di carne e corpi prima ancora che di parole. Un libro che prende ritmo e musica proprio dalla fatica e dal piacere, dal dolore e dalle lacrime, da ciò che trasuda dall’essere umano.

Flor Canosa ci consegna una storia che pulsa e che trema proprio come i protagonisti, che uniscono da adulti le intemperie delle loro vite dando vita ad un essere unico che si incastra nel presente, lo affronta, ne porta i segni addosso. Non è facile leggerlo ma in fondo, superato il primo senso di incredulità, scopriamo che questa è una storia che parla dell’umanità, di come siamo diventati e di cosa rischiamo di essere; parla di ciò di cui siamo fatti nel profondo e non ha timore di affrontarlo senza veli e senza peli sulla lingua.

Diviso in tre parti, la storia segue le voci della protagonista, dell’uomo con cui poi ha una relazione e del fratello, agente del regime che governa e gestisce tutto e tutti, sentimenti, azioni e corpi. Per cui Polpa è anche un romanzo sul rapporto tra uomo e potere, su ciò che di più brutale può rimanere intrappolato dentro di noi o che può essere letteralmente scagliato fuori, come il sangue o lo sperma.

La narrazione è fuori dalle righe e dagli schemi, il linguaggio è al limite dell’assurdo o dell’assolutamente vero ed è straordinaria la capacità dell’autrice di costruire universi-mondi con poche parole ma precise, dirette, taglienti come lame.

C’è tanto in questo libro: un po’ di porno e un po’ di immaginazione; un po’ di surreale e un po’ di utopico; molto di realistico e di classico. Nei sentieri che attraversano le pagine c’è una specie di mappa corporale che possiamo seguire che unisce piacere, dolore, pianto, spasmi: una sorta di apparato pulsante che si contrappone a quel regime che controlla e amministra; un organismo vivente che vuole distruggere i costrutti sociali e ci pone una visione di futuro incerta, terrificante, paralizzante. Con la consapevolezza o speranza che tutto, prima o poi, riporterà al corpo, alla natura, alla polpa di ciò che siamo.

