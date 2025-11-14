Giuse Alemanno – Transumanza

Giuse Alemanno torna in libreria e lo fa con il romanzo Transumanza, pubblicato da Las Vegas Edizioni. Dopo la Trilogia dei Sarmenta, saga dalle fortissime tinte cupe e nere, Alemanno ci porta stavolta in un mondo passato dove si sprigiona il profumo di libertà.

Transumanza, come dice la parola stessa, è una storia che attraversa i luoghi, proprio come i pastori dietro alle loro mucche. Un libro fatto di uomini e delle loro storie, fatto di natura e del desiderio che muove l’essere umano.

La trama

Dino Di Cristina ha partecipato alla punizione di un gerarca fascista e per questo è costretto a scappare. L’unica via di fuga è quella di unirsi a un gruppo di bovari antifascisti che stanno partendo per la transumanza.

Dino non sa nulla delle mucche ma il viaggio lo scaraventa in avventure sorprendenti, che affronta insieme ai suoi compagni “speciali”, tutte figure che ricalcano personaggi famosi della storia e della letteratura.

Tra una setta di credenti pronti a gettarsi in un fiume per cercare la salvezza, banditi locali e una ragazza strappata ai suoi aguzzini, Dino e tutti gli altri devono arrivare alla meta.

Transumanza, di Giuse Alemanno – La recensione

Quella che ha scritto Giuse Alemanno è una bellissima avventura, in cui l’uomo, la natura e gli animali diventano una cosa sola. Lo diventano nella “transumanza”, quell’atto di spostarsi e viaggiare seguendo i luoghi e le stagioni, le necessità e gli impulsi.

Il periodo storico è quello del fascismo. Il luogo italiano in cui si svolge la vicenda è la Puglia, territorio che Alemanno conosce evidentemente molto bene. Nello scrivere questo libro trasudano gli aneddoti, le storie personali, i ricordi, le abitudini di un’intera terra.

Ci sono personaggi affascinanti ed indimenticabili che, pian piano, danno vita ad una sorta di “Compagnia” che si muove come un organismo pulsante, autonomo, unito e ben definito seppur fatto di tante teste e tanti corpi. Il fulcro centrale, ciò che tiene uniti tutti, è il desiderio di libertà. Quello che si alimenta raccontando storie di persone semplici ma ben attaccate alla vita e alla terra, sognatori quel che basta, fuggitivi forse per un periodo.

Il senso del viaggiare in questo romanzo è portato all’estremo pur rimanendo sempre nella stessa Regione. Il “nomadismo” di chi si trasferisce in continua sintonia con ciò che gli sta intorno fa da cornice agli eventi storici che hanno segnato profondamente in negativo la Storia del nostro Paese e rende quest’opera quasi picaresca. Così, tra fughe, crescite, morti e rinascite, ognuno dei protagonisti troverà un senso nel vagare, nell’andare e poi nell’arrestarsi. In quel preciso momento in cui condividere vuol dire solo il primo passo verso la prossima meta.

