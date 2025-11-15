In libreria in queste settimane per nottetempo c’è il libro Taylor’s Version. Il genio poetico e musicale di Taylor Swift, scritto da Stephanie Burt. La traduzione è di Milena Sanfilippo.

Taylor Swift, conclude Burt, è “una creatrice versatile che capisce il suo pubblico, che ci porta con sé nel viaggio”, che fa sue le regole della composizione musicale “e poi le usa per creare un’arte stratificata, emotivamente coinvolgente, personale e innovativa: un’artista così l’appellativo di genio se lo merita eccome”.

Taylor’s Version – Il genio poetico e musicale di Taylor Swift

Taylor Swift è un’icona globale, un’artista dal successo e dalla produttività impressionanti, ma i record di vendite, i numeri così ben conosciuti della sua fama, lasciano fuori l’aspetto più importante: quanto, semplicemente, contino nella vita delle persone le sue canzoni.

Come Swift ci ha affascinato e conquistato, schiudendoci nuovi modi per intendere non solo la sua esperienza, ma anche la nostra.

Stephanie Burt, poeta, critica letteraria e professoressa universitaria, in questo libro dedica particolare attenzione al suo talento di cantautrice. Taylor’s Version, nato dal corso dedicato all’artista e tenuto a Harvard, ripercorre tutte le tappe – o meglio, le ere – di una carriera straordinaria e in continua evoluzione.

Unisce il rigore della studiosa all’affetto dichiarato, e rivendicato, da vera Swiftie. Burt ci mostra i tanti modi in cui queste canzoni sanno essere allo stesso tempo accessibili e raffinate, memorabili e profonde nel ritrarre con precisione ed empatia persone e personaggi, sentimenti e situazioni, dai primi amori liceali di Fearless all’inquietudine che anima Midnights e gli altri album più recenti.

L’autrice

Stephanie Burt (1971) è professoressa di Lettere all’Università di Harvard. Nel 2016 ha ricevuto una Guggenheim Fellowship per la poesia. Suoi scritti sono apparsi, tra gli altri, su The New York Times Book Review, The New Yorker e London Review of Books. Ha scritto altri quattordici libri di poesia e critica letteraria. Vive in Massachusetts.

