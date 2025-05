“Anniversario aziendale” di Denise Cumella, Simona Redana, Pascal Jossi e Dani Di Maggio: la nuova pubblicazione della casa editrice Libri d’Impresa

“Anniversario aziendale. La guida strategica per celebrare la tua azienda e riscriverne il futuro, puntando su team, libro, evento e offerte dedicate” è il nuovo manuale collettivo di Denise Cumella, Simona Redana, Pascal Jossi e Dani Di Maggio, esperti in comunicazione ed eventi aziendali.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Anniversario aziendale – Una guida strategica

In particolare, Denise Cumella e Simona Redana sono co-fondatrici di Edizioni Libri d’Impresa, in cui si aiutano gli imprenditori a trasformare le loro idee in testi che diventano potenti strumenti di marketing. “Anniversario aziendale” è pubblicato proprio da questa casa editrice, specializzata in libri di business che possono essere sia scritti dai suoi ghostwriters interni che proposti direttamente dagli imprenditori; Edizioni Libri d’Impresa organizza inoltre il BookCamp, un vero e proprio campo di addestramento per aspiranti autori di un libro d’impresa, in cui in soli due giorni si insegna a creare almeno il 70% dei contenuti strategici della propria opera.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Tornando a questa pubblicazione, gli autori si rivolgono agli imprenditori, ai manager e ai team di marketing che hanno compreso che celebrare in modo adeguato e ispirato un anniversario aziendale può essere fondamentale per la crescita dell’azienda, e per la comunicazione dei suoi valori e dei suoi obiettivi. In un periodo storico caratterizzato da pesanti crisi economiche e da una competizione aziendale sempre più aggressiva, è importante agire sull’immagine dell’impresa, creando inoltre delle connessioni profonde tra tutti i suoi stakeholders – «Quante aziende, oggi, riescono a superare indenni la fase di startup? Quante sopravvivono a uno o più passaggi generazionali? Quante restano in piedi dopo una crisi di mercato, dopo eventi catastrofici come la pandemia del 2020? Quante aziende riescono a restare al passo con gli improvvisi mutamenti del mercato? […] Se la tua azienda è riuscita a superare i turbolenti saliscendi del mercato, le crisi interne, le difficoltà economiche, gli attacchi legali, le liti e i conflitti tra soci, i problemi con i collaboratori o i cali di fatturato, è arrivato il momento di celebrare queste vittorie e sfruttare un’occasione come l’anniversario aziendale per fare il punto della situazione e ridefinire nuovi obiettivi, nuove sfide, nuove strategie».

Sia che ci si trovi in un momento di crisi o invece in uno favorevole, un anniversario può regalare all’azienda lo slancio necessario per affrontare e superare una fase difficile o, viceversa, per celebrare i propri traguardi; è inoltre l’occasione per ridisegnare e affermare la propria identità come impresa, e allo stesso tempo offrire una nuova visione del futuro che però non dimentichi mai la storia dell’azienda fino a quel momento.

Contatti

www.libridimpresa.it

https://www.instagram.com/libridimpresa/?hl=en

#Commissioniguadagnate