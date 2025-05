Eva Henger presenta la nuova edizione dell’autobiografia di Riccardo Schicchi “Oltraggio al pudore”

MTS Edizioni pubblica la nuova edizione dell’autobiografia “Oltraggio al pudore” di Riccardo Schicchi; uscita nel 1995, a trent’anni di distanza quest’opera torna a far parlare di un uomo controverso e geniale, che ha segnato la sua epoca e il costume degli italiani.

Oltraggio al pudore – Riccardo Schicchi

In questa versione aggiornata troviamo una prefazione della storica segretaria di Schicchi, Debora Attanasio, e una postfazione della sua ex moglie, Eva Henger; la Attanasio è stata anche autrice di un libro di memorie, “Non dite alla mamma che faccio la segretaria”, in cui racconta dei suoi anni accanto al re del porno, e che è stata di ispirazione per il film di Giulia Louise Steigerwalt uscito nel 2024, “Diva Futura”, incentrato sull’agenzia di casting e produzione cinematografica fondata da Schicchi.

L’uscita del film è stata l’occasione per rispolverare questa autobiografia e per darle una nuova veste, e soprattutto per ricordare Riccardo Schicchi, scomparso prematuramente tredici anni fa; è stata proprio Eva Henger a curare la sua riedizione, essendo stata molto legata a lui anche quando ormai non erano più sposati. È lo stesso Schicchi, nel corso dell’opera, a raccontare dell’incontro fortunato con Eva, e di come la sua vita cambiò grazie a lei; dopo aver sopportato per diciotto anni la storia clandestina con Ilona Staller – la famosa pornostar Cicciolina che non poteva mostrarsi legata a qualcuno per non perdere la sua presa sui fan – e poi per quattro anni quella con la modella e attrice pornografica Mercedes Ambrus, incontrò finalmente la sua anima gemella – «Avevo trovato la strada giusta. Dopo aver regalato alle attrici successo e fama, al pubblico amore e fantasie erotiche, c’era finalmente qualcosa per me […] Eva incarnava il sogno che mi portavo dietro sin dall’infanzia. Questa volta avrei dovuto tenerla tutta per me. Eva, però, è anche un’artista e anche lei appartiene al suo pubblico, anche se ho una grande paura di perderla perché per me è l’unico punto di riferimento. Con lei incominciai a vivere».

“Oltraggio al pudore” mostra le due facce di Riccardo Schicchi: da una parte il libertino e trasgressivo – colui che sghettizzò la pornografia in Italia – e dall’altra un uomo dall’animo sensibile e con un grande bisogno di essere amato, che nell’opera racconta senza vergognarsi le sue fragilità e le sue paure. Nel libro viene narrata la sua storia e quella della sua creatura, Diva Futura: i successi e i fallimenti, le grandi battaglie per la libertà sessuale e le cocenti sconfitte, i tentativi di abbattere i tabù e i falsi pudori e le aspre critiche e le ipocrite censure che lo segnarono profondamente.

