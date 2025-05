Mauro Mazza in libreria con Mostruosa mente

Si intitola Mostruosa mente ed è il libro di Mauro Mazza che la casa editrice Fazi editore porta in libreria in queste settimane. Il volume esce nella collana Le strade.

La tragica storia di Magda Goebbels nei dieci giorni che segnarono la fine della seconda guerra mondiale e la sconfitta del nazionalsocialismo.

Mauro Mazza – Mostruosa mente

Mostruosa mente è un viaggio nella follia che si è fatta Storia. La parabola del nazismo viene ricostruita qui attraverso gli occhi e i ricordi di Magda Goebbels che, nell’aprile del 1945, decise di porre fine alla sua vita e a quella dei sei figli avuti da Joseph Goebbels, il gerarca più vicino a Hitler, ideatore della poderosa macchina propagandistica del regime.

Rinchiusa nel bunker del Führer insieme alla sua famiglia, mentre i russi avanzano verso Berlino e la guerra è ormai persa, Magda vive come un incubo i suoi ultimi giorni di vita. Per chi ha scelto di restare fedele a Hitler non c’è altra scelta se non la morte. Ne è consapevole lo stesso Führer, conscio della disfatta, che a sua volta si suiciderà con Eva Braun, sposata in extremis prima dell’arrivo del nemico.

Senza più scampo, Magda ripensa alle vicende che hanno segnato la sua esistenza e i suoi quindici anni di nazismo componendo nella memoria un mosaico confuso eppure estremamente lucido e stilando, tra colpe e assoluzioni, il proprio bilancio esistenziale. Per lei, che è stata la donna più in vista del regime, il nazismo è stato una sorta di destino inevitabile per tutta la Germania.

Attraverso un flusso di coscienza fatto di frasi spezzate, ricordi e pensieri tormentosi che tornano al passato, Mauro Mazza dà voce a una delle donne più enigmatiche che siano mai esistite per una riflessione su un momento storico cruciale e le ragioni che hanno condotto il nazismo a una clamorosa sconfitta e alla condanna senza appello nel tribunale della Storia.

L’autore

Mauro Mazza è nato a Roma nel 1955. Come giornalista, ha seguito i maggiori avvenimenti degli ultimi decenni del Novecento prima di dirigere TG2, Rai Uno e Rai Sport. Ha scritto diversi saggi. Con Fazi Editore ha pubblicato i romanzi L’albero del mondo (2012) e Il destino del papa russo (2016). Nel 2024 è stato commissario straordinario per l’Italia alla Buchmesse di Francoforte.

