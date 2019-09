Su Michael Jackson – Margo Jefferson

A dieci anni dalla morte di Michael Jackson, la casa editrice 66thand2nd pubblica per la prima volta in Italia un bellissimo volume di Margo Jefferson, Su Michael Jackson appunto, uscito per la prima volta negli Stati Uniti nel 2006 e qui presentato arricchito da una prefazione inedita scritta dalla stessa autrice per l’edizione italiana.

Cos’altro si può dire, si può sapere o si può ipotizzare su un artista geniale come Michael Jackson, che nel corso della sua carriera è stato capace di essere un’icona e al tempo stesso un provocatore ed un enigma? Niente, starete pensando, fino a quando poi non vi capiterà di imbattervi in questo libro che ha il potere di scavare nella vita e nella personalità di un talento magico.

Un’operazione non semplice questa di Margo Jefferson, che percorre i generi e gli stili diversi che hanno caratterizzato la vita del Re del Pop, che smaschera nel palco e nella vita le essenze di tutti i personaggi , reali o immaginari, che ne hanno segnato l’esistenza. Questa ricerca è una splendida avventura di lettura e di conoscenza che parte da una semplice domanda: chi era davvero Michale Jackson?

Esiste forse un legame particolare che lega sia l’ascesa spettacolare che la caduta rovinosa di un personaggio così potente per la musica e la cultura del nostro tempo alle figure che nel corso degli anni lo hanno circondato, amandolo o ferendolo.

La bravura di una scrittrice come Margo Jefferson (non a caso Premio Pulitzer per la critica nel 1995, vincitrice del National Book Critics Circle Award e del premio The Bridge 2016) sta nella straordinaria capacità di creare uno studio affascinante che diventa racconto. L’analisi critica si mescola coi ricordi, gli aneddoti con la capacità di scavare negli angoli più intimi e tormentati di un grande artista.

Dai Jackson Five a Thriller, dalle trasformazioni fisiche e psicologiche al processo per abusi sessuali e fino alle ultime rivelazioni. Forse Su Michael Jackson non sapevamo ancora tutto, e questo è un libro consigliato non solo agli appassionati, ma a tutti coloro che amano l’arte, la musica e le storie che vanno oltre ogni forma di logica.