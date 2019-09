Ossigeno, il nuovo romanzo di Sacha Naspini

Dal 18 settembre è in libreria per le Edizioni e/o Sacha Naspini con il nuovo romanzo Ossigeno. Il ritorno di un grande scrittore un romanzo brutale di condanna e pentimento. Di fronte all’orrore di un fatto di cronaca tutti si chiedono cosa l’abbia generato, cosa sia successo prima. Nessuno si chiede invece cosa possa ancora generare quell’orrore a cui pensavamo di essere sopravvissuti.

Laura scompare nel nulla il 12 agosto del ’99, a otto anni. Viene ritrovata in un container il 6 ottobre del 2013. Adesso di anni ne ha ventidue. Luca sta cenando con suo padre, i carabinieri irrompono, portano via l’uomo. Le accuse mosse nei confronti dello stimato professor Carlo Maria Balestri sono gravissime: dietro la facciata di un antropologo di fama si nasconde il Male. Suo figlio non può che assistere alla scena, impotente. Cosa succede se un giorno scopri che la persona che ti ha generato è un mostro? Ossigeno è la storia di ciò che resta. La cattura del maniaco non è la fine di un incubo: segna l’inizio di nuove vite. L’esperimento perverso del professor Balestri continua: non imprigiona più delle bambine in una scatola di ferro, ci sono altre gabbie con le quali in molti devono confrontarsi. Per esempio quella genetica, del sangue, da cui Luca non ha via d’uscita. E com’è parlare a una figlia sopravvissuta a quattordici anni di reclusione? Laura sorride, si comporta come una ragazza normale. Ma a volte è colta da una sorta di raptus: dopo essersi persa nella città entra in un bar qualsiasi e si chiude in bagno. Se può, resta lì anche per un’ora. È il suo modo per riprendere fiato e poi tornare all’aperto, in apnea. Qualcuno è lì, la sta seguendo e lei lo sa. La domanda che continua a risuonare è questa: chi ha rinchiuso chi?

Sacha Naspini è nato a Grosseto nel 1976. È autore di numerosi romanzi, tra i quali ricordiamo L’ingrato (2006), I sassi (2007), I Cariolanti (2009), Le nostre assenze (2012), Il gran diavolo (2014). Nel 2018 è uscito per le Edizioni E/O Le Case del malcontento. I suoi romanzi sono stati tradotti in America, Canada, Inghilterra, Corea del Sud, Grecia e Turchia. Collabora come editor, concept e art director con varie realtà editoriali. Scrive per La Repubblica e per il cinema. Ossigeno è il suo nuovo romanzo.