La casa editrice gran via pubblica in Italia C’è un mostro nel lago, un piccolo ma interessantissimo volume della giornalista e scrittrice Laura Fernández.
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A metà tra un saggio e un “diario di pensieri”, l’autrice ci regala uno sguardo visionario e ironico che trasforma il viaggio alla ricerca del mostro di Loch Ness in una riflessione sulla fantasia, sulla costruzione dei miti e sul nostro bisogno di dare forma all’ignoto.
Il libro
Scozia, 1933. Un’automobile percorre la strada che costeggia il Loch Ness. A bordo, una coppia: il signor e la signora MacKay. La donna guarda fuori dal finestrino e all’improvviso scorge qualcosa muoversi sulla superficie del lago, una grande gobba che si allontana. Forse un animale, forse un’illusione. Oppure l’inizio di un mistero.
Perché quel presunto avvistamento dà origine a una delle leggende più celebri del nostro tempo: quella di Nessie, il mostro che appare e scompare tra le acque, lasciando dietro di sé fotografie enigmatiche, testimonianze più o meno attendibili, dubbi e storie infinite.
Quasi un secolo dopo, Laura Fernández ripercorre quella storia addentrandosi nelle acque verdastre di quel lago immerso nelle Highlands scozzesi e nei territori, reali e fantastici, che la sua leggenda ha generato. Ma il suo viaggio va anche oltre, diventando un’esplorazione del confine sottile tra ciò che vediamo e ciò che immaginiamo, tra il bisogno di credere e quello di dimostrare. Perché forse il vero mistero del lago non è se il mostro esista, ma cosa accade quando decidiamo di lasciargli uno spazio nella nostra immaginazione.
C’è un mostro nel lago – La recensione
Ci sono luoghi geografici che smettono di essere semplici coordinate sulla mappa per trasformarsi in culto, o magari in schermi bianchi per dare forma ai nostri pensieri più nascosti. C’è un mostro nel lago di Laura Fernández indaga il mito immortale di Loch Ness e il nostro disperato bisogno di inventare il meraviglioso per sopportare il reale.
Al centro del testo si muove il delicato e affascinante rapporto tra la realtà e il possibile. Per i “cacciatori” di fantasie che popolano queste pagine, inseguire l’inspiegabile non è un passatempo eccentrico, ma una vera e propria forma di liberazione, uno scudo protettivo contro la banalità e la durezza della vita di tutti i giorni. L’autrice ci mostra come l’immaginazione non sia una semplice fuga, ma uno strumento di decostruzione formidabile: un modo per ricordarci che la vita, se ridotta unicamente a ciò che è tangibile e misurabile, finisce per soffocarci. In questo senso è molto interessante l’analisi sulla costruzione e decostruzione di una notizia e sulla sua “comunicabilità” al mondo intero.
Ad arricchire l’opera è anche lo splendido e colto excursus letterario intessuto dall’autrice. Pagina dopo pagina, la Fernández ci guida attraverso un itinerario stimolante tra le pagine di grandi romanzi e capolavori della storia della letteratura, usando i classici come bussole per orientarsi nell’universo del mito. Non si tratta di mere citazioni d’archivio, ma di un dialogo vivo e serrato con chi, prima di lei, ha esplorato i confini invisibili tra la finzione e la verità emotiva.
Questi luoghi finiscono quindi per diventare contenitori dei nostri sogni e delle nostre paure, contenitori a cui contribuiamo a dare forma noi stessi, annientando il confine tra possibile e impossibile. Nessie, il famoso mostro del Lago, ci dimostra che tutto può essere vero se si hanno gli occhi giusti per guardare.
C’è un mostro nel lago è una lettura magnetica, perfetta per chi continua a credere che la fantasia sia l’unico rifugio per non smettere di stupirsi.
#Commissioniguadagnate
Laura Fernández
Casa editrice
gran via
Anno
2026
Genere
saggistica
Formato
Brossura
Pagine
112
Traduzione
Serena Bianchi
ISBN
9788895492858