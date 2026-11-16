Una data già scritta nel Testo unico

Si tende a pensare che il futuro della Rai passi soprattutto dalla riforma in discussione al Senato. È una lettura comprensibile, ma parziale. Stando a quanto riportava diariodelweb.it il 1° novembre 2026, quel testo non è legge: dopo il lavoro in Commissione, il Senato lo ha calendarizzato in Aula dal 24 al 26 novembre. Intanto un’altra scadenza, già fissata, si avvicina per conto suo: il 30 aprile 2027, quando termina l’affidamento del servizio pubblico alla Rai.

Per chi segue cinema e serie TV, il rinnovo della concessione Rai non è una questione da addetti ai lavori. Prima del nuovo affidamento la legge chiede di sentire il pubblico su ciò che il servizio deve garantire, e lì dentro stanno anche film, fiction e documentari italiani ed europei. La domanda vera, per questo pubblico, è che cosa verrà chiesto alla Rai di mandare in onda per un decennio.

Una concessione ha un nome e un termine

Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi lo dice all’art. 63 senza giri di parole: la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, «fino al 30 aprile 2027», alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. Il comma successivo aggiunge che il nuovo affidamento ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. Letta così, una concessione somiglia più a un incarico che a un privilegio: un titolare nominato, un tempo stabilito e, alla fine, una nuova scelta dello Stato.

Un titolare, poi, deve essere riconoscibile, e non soltanto in un testo di legge. Secondo fiscoetasse.com, una piattaforma con concessione ADM deve esporre in modo visibile, almeno in fondo alla home page, il numero di concessione a cinque cifre associato alla licenza. Il casino online di NetBet lo riporta nel piede della pagina, dopo la sigla «GAD». Il dettaglio è minuto, ma esprime la stessa idea dell’art. 63, che nomina la Rai per esteso: chi opera su concessione deve essere identificabile da chiunque. Il gioco in denaro resta vietato ai minori di 18 anni e comporta il rischio concreto di perdere quanto speso, anche con un’offerta in regola: va affrontato con responsabilità, magari con un limite di spesa.

Centottanta giorni, e non oltre

Che cosa succede se il 30 aprile arriva senza un nuovo decreto? Il comma 6 dello stesso articolo prevede che, fino all’entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento, «e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni» dalla scadenza, continuino ad applicarsi la concessione e la convenzione già in atto. Una rete di sicurezza, dunque. Sei mesi scarsi, a fronte di un affidamento decennale, restano però un margine corto.

Il 70 per cento non è una quota per la fiction

Ciò che arriva sullo schermo dipende dal contratto di servizio. Quello in corso, per il periodo 2023-2028, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, e il testo del contratto di servizio obbliga la Rai a riservare ai generi elencati nel comma precedente «non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste» (l’80 per cento sulla terza rete) nella fascia oraria tra le 6 e le 24. Detta così, la cifra sembra una garanzia per il cinema e le serie. Non lo è, o non in quel senso. L’elenco parte dall’informazione generale, passa per l’informazione e i programmi sportivi, e soltanto alla lettera f arriva alle opere italiane ed europee, tra cui opere cinematografiche, fiction e documentari.

Sui progetti audiovisivi il contratto parla soprattutto di metodo. Chiede di assicurare l’utilizzo di «Linee guida chiare e trasparenti» per la presentazione alla Rai di progetti di fiction, cartoni e documentari, e di potenziare l’offerta su RaiPlay valorizzando il rapporto con i produttori indipendenti. Sono formule ragionevoli; il problema è che una linea guida vale quanto la sua applicazione. Anche a chi preferisce il palcoscenico, e magari ha letto qui del Barbiere di Siviglia allestito allo Sferisterio di Macerata, conviene sapere con quali regole si produce la televisione pubblica.

Che cosa guardare prima del 2027

Il passaggio da seguire è la consultazione pubblica che la legge colloca prima del nuovo affidamento e che riguarda gli obblighi di servizio della Rai; la soglia del 70 per cento, per i generi elencati sopra, è prevista dal contratto di servizio 2023-2028. Un’avvertenza, però. Il testo stabilisce che la consultazione deve precedere l’affidamento, non quando debba aprirsi né come sarà condotta. Per chi guarda film e serie sulla Rai, il prossimo decennio di fiction pubblica comincia da lì.