W. – Tiemen Hiemstra

Quanti volti può avere un’amicizia? Come può mutare nei giorni e come può cambiare nel profondo chi la vive? W., il romanzo d’esordio di Tiemen Hiemstra pubblicato da Adelphi, ha la capacità di raccontare tutte le sfumature di un rapporto simbiotico.

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Nelle pagine di questo libro, che ripercorre tredici giorni intensi di tre personaggi legati in maniera indissolubile, si mescolano tenerezza, amore, voracità e crudeltà.

La trama

La sensazione è quella di una scarica elettrica, una vorticosa corrente che stabilisce un legame improvviso, un reciproco riconoscimento e una complementarità perfetta. È l’inspiegabile reazione che si produce quando Olaf e W. si incontrano. W. è volitivo, inquieto, e il suo humour surreale lo ha reso famoso in tutta la scuola; la gentilezza è l’unico talento che Olaf si attribuisca. W. osa e sperimenta, Olaf lo segue. Li unisce una volontà di scoperta, un «progetto di ricerca sulla vita» che – ne sono convinti – solo insieme potranno realizzare.

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Poi Olaf si trasferisce da Groningen ad Anversa per studiare filosofia, mentre W. asseconda la sua irrequietezza: viaggia, esplora, si perde, ritorna. Ma quell’amicizia istantanea e misteriosa resta un centro di gravità, il nodo dei loro rapporti con il mondo: inclusi quelli con Hilde, la ragazza di Olaf che trasformerà il duo in un trio altrettanto indissolubile.

Fino al giorno in cui W. scompare improvvisamente, senza una parola, lasciando dietro di sé solo un file, intrico di testi, immagini, haiku, e dei meme pubblicati in rete. Forse un invito, rivolto a Olaf, a braccare le sue tracce digitali e a ricomporre la sua immagine. O un’esortazione a proseguire da solo la ricerca. O ancora – come suggerisce l’epilogo perturbante di questo romanzo di formazione, concentrato nell’arco di tredici giorni – un ammonimento: «noi pensiamo di chiudere con il passato ma il passato non chiude con noi».

W. – La recensione

Tiemen Hiemstra è riuscito a dare forma al legame viscerale e simbiotico tra Olaf e l’enigmatico W., due ragazzi complementari che crescono guardandosi l’uno negli occhi dell’altro, fino al giorno in cui W. scompare. Esistono amicizie, infatti, che non sono semplici frequentazioni, ma veri e propri “progetti di ricerca sulla vita”. Incontri folgoranti che sembrano funzionare come una scarica elettrica.

Questa storia è un ritratto spietato e dolcissimo di cosa significhi essere amici davvero. Hiemstra non racconta solo la superficie del rapporto, ma scava in tutto ciò che c’è “tra le righe” di ogni grande amicizia: le cose non dette, le sfumature di dipendenza emotiva, la tacita gelosia, la complicità assoluta ma anche la paura di perdersi quando l’altro decide di cambiare. Attraverso l’assenza di W., il protagonista Olaf non cerca soltanto un amico scomparso, ma prova a capire quanta parte del proprio “io” sia stata costruita attraverso quel legame.

A fare da cornice c’è un tono informale, malinconico e piacevolmente scanzonato, sostenuto da un’atmosfera e da ambientazioni nordiche (tra Groningen e Anversa) che ricordano molto da vicino la voce inquieta e vagabonda del Giovane Holden o quella spavalda, affamata e sognatrice di John Fante. C’è quella stessa urgenza di vivere, quell’umorismo surreale e quella naturalezza nel raccontare la disillusione della giovinezza.

W. è quindi un romanzo di formazione contemporaneo, teso e sorprendentemente profondo, che ci lascia con una certezza amara e bellissima: le persone che ci sono state più vicine possono anche sparire dalla nostra quotidianità, ma continuano ad abitarci per sempre, plasmando il modo in cui guardiamo il mondo.

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