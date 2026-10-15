Neo edizioni porta in libreria un altro volume davvero particolare e sorprendente. Nichilismo illuminato, di Ivan Talarico, è l’opera giusta per chi non ama sentirsi ingabbiato in uno stile letterario ben definito.

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Una raccolta di micro-racconti surreali, a tratti spiazzanti, ma che hanno a che fare tutti con la vita, con l’umanità e con il quotidiano, lasciandoci anche parecchi spunti di riflessione.

Il libro

Una donna diventa ragno e tesse una tela che avvolge il mondo; un fiume decide di prendersi una vacanza ma non riesce a tornare a casa; un astronauta arriva su Marte e trova un papa ad aspettarlo; un uomo non ha mai scritto una parola ed è considerato il più grande scrittore del mondo.

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Mentre calca i palchi di teatri e festival con spettacoli e concerti, Ivan Talarico ritorna ai suoi racconti brevi, spiazzanti, surreali, spassosissimi, e scrive un libro in cui ogni cosa (un piatto, un nome, un cucchiaino di zucchero che è sale) contiene in sé il germe del disastro; una sorta di bestiario del reale dove mette a nudo le convinzioni dietro cui ci trinceriamo, i tranelli dentro ai quali incessantemente cadiamo.

Nichilismo illuminato – La recensione

Dimenticate le gabbie della letteratura tradizionale e i percorsi già battuti: con Nichilismo illuminato Ivan Talarico sfoggia uno stile davvero innovativo ed esilarante, dando vita a una galleria di microracconti surreali che funzionano come piccoli ordigni comici e filosofici. Tra fiumi che decidono di prendersi una vacanza, donne che si trasformano in ragni e il sole invitato in salotto per fare un po’ di luce, ci ritroviamo immersi in un gioco letterario irresistibile. È un testo travolgente che cattura al primo colpo, pensato per chi ama farsi sorprendere e non vuole essere ingabbiato da schemi narrativi rigidi.

Ma la vera magia del libro sta nel fatto che queste invenzioni paradossali hanno continuamente a che fare con la vita umana e con le pieghe più intime della quotidianità. Dietro la patina dell’ironia, Talarico fa un’operazione raffinatissima: usa l’assurdo come una lente d’ingrandimento sul nostro presente.

Così, tra una risata e uno stordimento poetico, emergono spunti di riflessione profonda su temi universali. Primo fra tutti il passare del tempo, vissuto con quella malinconia buffa di chi sa che niente resta immobile; e poi i rapporti umani, messi a nudo nella loro fragilità, nei tentativi goffi di capirsi e nel bisogno viscerale di connessione. Talarico compone un esilarante “bestiario del reale”, dove ridere del caos diventa l’unico strumento autentico per restare lucidi.

Nichilismo illuminato è una ventata d’aria fresca, un libro spiazzante che vi strapperà più di un sorriso. Ivan Talarico ci regala uno strumento per attraversare il buio della routine: la forza salvifica del paradosso.

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