Il rivoluzionario e la maestra – Gaja Cenciarelli

Esistono rivoluzioni intime, quotidiane e personali, che nella vita di ognuno di noi fanno rumore tanto quanto i grandi movimenti sociali e culturali della storia.

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Con Il rivoluzionario e la maestra (Marsilio), Gaja Cenciarelli ci porta nella sua vita e in quella di Adolfo Wasem, per testimoniare come la rivoluzione è sempre possibile, anche quando si chiama “cambiare casa”.

Un libro che parla di due vite sì, ma che in fondo ne contengono un milione o una sola ma infinita. Il volume è stato presentato da Serena Dandini nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2026.

La trama

Adolfo Wasem e Sonia Mosquera furono rapiti nel 1972, in Uruguay, durante la dittatura militare. Per dodici anni furono sottoposti a torture indicibili. Wasem e tutto il comitato direttivo dei Tupamaros – tra cui il “presidente povero” Pepe Mujica – vissero in isolamento in cunicoli sotterranei chiamati calabozos, nel silenzio più assoluto.

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In una casa alla periferia di Roma, quarant’anni dopo la morte di Wasem, una donna, alle prese col suo ennesimo trasloco, trova un libro. La storia di Wasem le insegna che ciascuno può fare la rivoluzione a modo suo, e che aver perso i soldi, la famiglia, la casa, gli amici, non significa dover rinunciare alla libertà. Tutte le famiglie felici si assomigliano e ognuna è infelice a modo suo, dice uno dei capolavori della letteratura, ed è di certo vero.

Ma lo è altrettanto che tutte le storie del mondo, anche quando sembrano slegate l’una dall’altra, distanti nel tempo e nella geografia, nella condizione politica e sociale, viaggiano unite da un filo che si chiama libertà: cercare di stare in piedi per poter cadere e rialzarsi, andare a capo.

Il rivoluzionario e la maestra – La recensione

Che cosa rende un’idea davvero rivoluzionaria? A volte immaginiamo le rivoluzioni fatte di gesti eclatanti e piazze affollate. Altre volte, invece, la rivoluzione parte da qualcosa di molto più silenzioso: una pagina scritta, una parola condivisa, una resistenza quotidiana. Proprio attorno a questa doppia anima si muove Il rivoluzionario e la maestra, bellissimo libro di Gaja Cenciarelli che è una storia potente e diretta, capace di intrecciare due destini apparentemente lontani ma guidati dalla stessa urgenza di libertà.

La figura di Adolfo Wasem non è soltanto una traiettoria individuale, ma un simbolo vivente: Wasem incarna l’incendio della ribellione, la spinta insopprimibile a non piegarsi all’oppressione. La sua arma più affilata, però, è la letteratura. Per Wasem i libri non sono un passatempo o un rifugio romantico, ma uno strumento di emancipazione, un atto politico e sovversivo per strappare la propria voce al silenzio imposto. La sua storia offre una lezione straordinaria che tutti dovrebbero conoscere: ci ricorda che leggere e raccontare sono le prime fondamentali forme di resistenza contro ogni tirannia.

Parallelamente, la figura della maestra ci porta in una rivoluzione del tutto intima e personale. Per lei combattere non significa scendere in piazza, ma fare i conti con la voragine del dolore e del lutto. Gaja Cenciarelli misura la sofferenza privata con una delicatezza, mostrandoci come la perdita possa paralizzare, ma anche come la cura quotidiana — la scuola, il contatto con i ragazzi — diventi l’unico modo per ricostruirsi. La sua è una rivoluzione silenziosa ma enorme: la scelta ostinata di restare umani e trasformare la propria ferita personale in un nuovo modo di stare al mondo.

Il rivoluzionario e la maestra è un libro che ha il pregio di creare un ponte tra la grande Storia e la dimensione privata, tra il dolore che appare insopportabile e la ricerca di ciò che ci salva davvero, tra la perdita e la forza delle parole.

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