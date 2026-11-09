VERDEVELENO Un’indagine della commissaria Bardi di Maria Letizia Grossi

L’amata commissaria Valeria Bardi torna ad appassionare i suoi lettori e inaugura Indago, la neonata collana di Marlin Editore dedicata alla pura arte dell’investigazione, in un giallo fiorentino ad alta tensione, tra capolavori d’arte scomparsi e segreti ecologici.

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È uscito lo scorso 30 ottobre per Marlin Editore il nuovo romanzo di Maria Letizia Grossi dedicato alle indagini e alle vicende personali della commissaria Valeria Bardi: Verdeveleno.

Verdeveleno

Dopo il successo dei precedenti romanzi, l’autrice – irpina di nascita ma fiorentina d’adozione – riporta in scena la sua fortunata investigatrice seriale e Firenze si conferma ancora una volta il cuore pulsante e la cornice d’elezione della saga, consolidando ulteriormente il legame profondo con il territorio.

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Tutto ha inizio con una drammatica segnalazione alla Squadra Mobile di Firenze, guidata dalla Bardi: un’auto incendiata vicino Sieci nasconde all’interno il guidatore morto e un passeggero gravemente ustionato, ora in coma al Santa Maria Nuova. La commissaria riconosce in quell’uomo un volto celebre: è Neil Belmont Neville, drammaturgo di fama mondiale candidato al Premio Nobel. Da questo incidente prende il via un’indagine complessa che si intreccia insolitamente con la vita culturale della città, segnata in quei giorni da tre eventi distinti ma legati dal medesimo fil rouge: l’acqua. Tra la mostra dei disegni di Leonardo da Vinci sul Codice Leicester, un convegno politico sull’acqua come bene comune e la retrospettiva della pittrice inglese Lynn Barnes, Valeria Bardi intuisce una connessione. Dalla mostra della pittrice mancano infatti due quadri: un’assenza tutt’altro che casuale, che trascinerà la Mobile dietro le quinte del crimine ambientale e dell’inquinamento di fiumi e mari.

Al centro della vicenda, come sempre, brilla la tridimensionalità della Bardi: una donna tosta sul lavoro ma profondamente umana, chiamata in questo capitolo a fare i conti con l’amore silenzioso per il suo vice Manuele Belgrandi e con le prime crepe di luce nel difficile rapporto con la figlia Anna.

«In questo libro trovano compimento molte delle esperienze personali e relazionali vissute da Valeria Bardi. La lettura è coinvolgente tanto per chi ha già seguito la commissaria nei primi tre romanzi della serie, quanto per chi si avvicina per la prima volta al personaggio: un’occasione per scoprire la sua capacità intuitiva e la sua sensibilità affettiva, che emergono e si sviluppano nel corso delle vicende», afferma l’autrice Maria Letizia Grossi.

Definito dallo scrittore Patrick Fogli come un’opera in cui l’autrice «padroneggia i meccanismi del giallo e crea personaggi memorabili», Verdeveleno segna un momento importante per la casa editrice: è infatti il titolo inaugurale di Indago, la nuova collana di Marlin Editore dedicata all’arte dell’investigazione. Un progetto editoriale che pone l’indagine al centro del racconto, non soltanto come strumento per svelare un mistero, ma come chiave per esplorare la realtà, ricostruire vicende, portare alla luce segreti e sondare la complessità dell’animo umano. Attraverso indizi, intuizioni e colpi di scena, ogni storia coinvolge il lettore in un percorso di scoperta in cui nulla è scontato e ogni dettaglio può rivelarsi decisivo. Nei primi mesi del 2027 Indago si arricchirà anche di Come due fratelli, di Francesco Giuliani e di La sindrome del silenzio, di Claudio Clini.

Dopo la prima presentazione presso la Feltrinelli di Firenze del 4 novembre, Verdeveleno verrà presentato prossimamente anche a Salerno, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Como e Roma.

L’AUTRICE

Maria Letizia Grossi, nata in provincia di Avellino, vive e lavora a Firenze. Ha pubblicato con Giunti i romanzi gialli: L’ordine imperfetto (2020), Le streghe bruciano al rogo (2021) e Stelle nere (2023). In tutti e tre è presente il personaggio seriale della commissaria Valeria Bardi – molto amato dai suoi lettori – e l’ambientazione principale è a Firenze, pur spaziando tra l’Irpinia e il Medio Oriente.

#Commissioniguadagnate