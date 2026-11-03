Penultimo desiderio – Paola Dell’Erba

Penultimo desiderio, romanzo di Paola Dell’Erba pubblicato da Graus Edizioni, è un libro che unisce ironia, poetica e ragionamenti filosofici. La protagonista, Virginia, scava all’interno della sua storia e della sua anima esplorando anche i limiti e le potenzialità del linguaggio.

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Il volume è stato presentato da Maria Cristina Donnarumma nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2026.

La trama

La vita di Virginia, sgretolatasi sotto il peso di traumi infantili e una perdita incolmabile, è appesa a un filo. In un disperato tentativo di dare un senso al caos e al vuoto che la circondano, dà vita a un’autobiografia lucida e concitata che dovrebbe aiutarla a far luce nelle zone d’ombra del suo passato, ma che si trasforma ben presto in un diario febbrile, invaso da ricordi ora confusi, ora dolorosi, e da avvenimenti presenti che irrompono sulla carta con prepotenza.

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Con grande finezza psicologica, Virginia scava nel suo animo tormentato, esplorando il potere e i limiti del linguaggio e scoprendo infine una forza sepolta sotto strati di parole mute e afone.

Penultimo desiderio – La recensione

Penultimo desiderio è una narrazione sottile e avvolgente che sceglie la via della massima intimità per spalancare le porte sulla complessità dell’animo umano.

Un denso percorso di ricerca personale e interiore che attraversa la vita della protagonista. Non ci troviamo di fronte a una trama fatta di colpi di scena clamorosi o ritmi frenetici, ma a un viaggio profondo dentro le pieghe dell’identità e della memoria. È la storia di una presa di coscienza viscerale, di un cammino in cui la protagonista sceglie di spogliarsi gradualmente delle sovrastrutture e delle aspettative altrui per fare i conti con i propri desideri autentici, con le mancanze e con la necessità ineludibile di ritrovarsi. È un’esplorazione intima ma profondamente universale, in cui è impossibile non scorgere un frammento delle nostre stesse inquietudini.

In questo percorso, un ruolo centrale è affidato al linguaggio. Paola Dell’Erba maneggia la parola con cura: ogni termine è scelto con precisione chirurgica, pesato per restituire le sfumature emotive più impercettibili. In Penultimo desiderio, la lingua non si limita a descrivere gli eventi, ma diventa uno strumento d’indagine conoscitiva e psicologica. È proprio attraverso la parola —cercata con fatica o custodita nel silenzio — che la protagonista riesce a dare forma al proprio caos interiore e a decodificare le relazioni che la circondano. La scrittura dell’autrice si fa così partecipe, poetica e mai leziosa, capace di creare un’empatia immediata con chi legge.

Un libro che affronta la fragilità con uno sguardo nitido e senza sconti. Una storia di rara sensibilità, che ci ricorda che il viaggio più coraggioso resta sempre quello verso il centro di noi stessi.

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