Il cielo è nero la terra blu – Rossella Sorbara

Si intitola Il cielo è nero la terra blu, ed è il sorprendente esordio di Rossella Sorbara. Il romanzo è stato selezionato nell’ambito della seconda edizione del Premio Neo Edizioni.

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Un’opera che si inserisce alla perfezione nel catalogo “ricercato” della casa editrice abruzzese, perché Sorbara dimostra di avere quel tratto distintivo e caratteristico che dona unicità al romanzo, che schiude le porte ad un’umanità fragile e delicatissima.

La trama

Se devi piangere ‒ ed è una cosa che può capitare a tutti, anche a una come Nico ‒ allora meglio farlo nei cessi, che lì non ti vede nessuno. E se c’è una cosa che fa piangere Nico è quella lì, la donna con cui vive e che dice di essere sua madre.

Ma qualcosa non torna, perché quella lì prima le voleva bene e dopo, all’improvviso, ha iniziato a trattarla male. Quando poi in paese arriva il circo, con loro c’è una donna. Nico non ha dubbi, è lei la sua vera madre, l’hanno rapita e sostituita, e ora vuole scappare con lei, conoscere la verità. La verità sui suoi tredici anni, sui suoi amici, sul posto in cui vive.

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Certo, c’è Cosimo, il suo migliore amico, per lui si taglierebbe un braccio, e c’è Angelina, la sorella di Cosimo, che studia filosofia nella grande Torino e canta Leonard Cohen e i Velvet Underground, ma come convincerli che la donna tra le roulotte del circo è la sua vera madre?

Il cielo è nero la terra blu – La recensione

«Nel paese in cui mi capita di vivere, l’unica cosa che succede è la nebbia». Inizia con questa frase il primo romanzo di Rossella Sorbara. In questa frase c’è già tutto. Un portone che si apre di fronte a noi e ci mostra uno stile di scrittura fresco, giovane, diretto, discorsivo.

Oltre le classiche regole che più di una volta imbrigliano la scrittura, l’autrice riesce a trovare una linea dritta e ben precisa che descrive i suoi personaggi, protagonisti di un mondo quasi incantato e fantastico fatto di un’umanità delicatissima e fragile, giovane. Man mano che si procede nella lettura, infatti, è come se lo sguardo della Sorbara si fondesse con quello di Nico, la bambina della quale seguiamo azioni, pensieri, paure, sogni e speranze.

Il punto di vista di Nico, e quindi della Sorbara, riescono a percepire i particolari essenziali dell’umanità che costruisce il mondo della provincia, le quattro mura di casa, la magia di un circo, l’aula di una scuola. Tante piccole sfumature che ci vengono ridate con un linguaggio essenziale, in cui si scrive proprio come si parla. Ed è questo il bello: dalla prima all’ultima riga si entra in sintonia con Nico e sembra di parlare con una giovane amica che vive imprigionata in un universo/mondo che non accetta e in un rapporto assai problematico con sua madre.

L’altro aspetto vincente de Il cielo è neo la terra blu è che quelle sfumature sono esattamente quelle che esistono nelle nostre vite, quelle che ci interessano. In una storia che parla di amore, violenza, libertà e di quanto la vita possa essere spaventosa, c’è il profumo della semplicità di un pensiero, di un desiderio, di un’idea quasi assurda (come quella di credere che la tua vera madre sia stata sostituita con un’altra) che diventa il nocciolo della vicenda.

L’epilogo, commovente, è il giusto sipario che si abbassa su una storia che in fondo ci parla di voglia di libertà, di resistenza giovane e immatura, istintiva, impulsiva, esagerata e sognatrice. Tutte cose di cui oggi, a ben vedere, c’è un immenso bisogno.

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