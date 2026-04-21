Perché Le città invisibili di Italo Calvino continua a ispirare

Le città invisibili di Italo Calvino è stato recentemente nominato uno dei Book of the Day (Italiano) dell’Economic Times. Il grande autore italiano di racconti e, occasionalmente, di romanzi ha conquistato un vasto pubblico nei paesi di lingua inglese e in tutta Europa. Le città invisibili è stato tradotto in inglese (Invisible Cities) da William Weaver, le cui traduzioni Calvino ammirava. Weaver ha inoltre tradotto opere di Umberto Eco e Primo Levi.



Come molte opere di Calvino, il racconto non segue le convenzioni. Il personaggio di Marco Polo presenta 55 città immaginarie all’imperatore Kublai Khan. Più che semplici resoconti di viaggio, questi racconti riflettono idee più profonde sulla vita. Il sovrano desidera comprendere i mondi che governa, pur non avendoli mai incontrati direttamente. Polo esplora questioni filosofiche in ciascuna delle città; nel frattempo Calvino indaga la natura della memoria, del desiderio umano, del tempo, della cultura e molto altro.

Grande e piccolo



Sarebbe insolito per Calvino far sì che i suoi personaggi si limitino a descrivere percorsi e edifici. Molte delle città hanno qualità oniriche. Valdrada è una città riflessa nell’acqua, che rispecchia non solo le sue strutture ma anche la coscienza dei suoi abitanti, e i racconti riguardano generalmente ciò che le città significano, piuttosto che ciò che sono fisicamente.

Ci si può fidare di Calvino quando si tratta di esplorare i grandi temi della vita. Questo non significa che fosse un autore monotematico. Ha scritto racconti astratti sullo spazio, raccolti nella serie Le cosmicomiche, ma anche in questi casi intrecciava realtà umane. In La forma dello spazio, per esempio, il personaggio Ursula H’x si pettinava i capelli e usava una lozione sulle gambe. Il lettore potrebbe non conoscere ogni dettaglio della sua giornata – se usasse anche la crema notte o se bevesse tè o caffè al mattino – ma riesce comunque a farsi un’idea di com’è fatta. Calvino non si interessava esclusivamente all’astrazione.



Meditazioni



Come ha osservato Aastha Raj dell’Economic Times, molti lettori descrivono l’esperienza di conoscere queste città come simile alla meditazione. La scrittura di Calvino stimola domande: come costruiamo significato, noi esseri umani? In che modo le narrazioni plasmano la nostra comprensione? La combinazione di immagini potenti e riflessione ha reso Le città invisibili una delle opere di Calvino più frequentemente rilette.



Anche i racconti apparentemente più quotidiani, come quelli di Marcovaldo o della raccolta Gli amori difficili, spesso rivelano intuizioni più profonde già dopo due o tre pagine.. Poi ci sono le opere più apertamente esplorative, come quelle delle Cosmicomiche, Il visconte dimezzato e Il barone rampante.



Adattamento

Le città invisibili è stato adattato in forma operistica nel 2013 ed è stato finalista al Premio Pulitzer per la musica nel 2014. Le composizioni di Christopher Cerrone sono state alla base di una produzione sperimentale a Los Angeles, negli Stati Uniti.



Altri racconti di Calvino sono stati adattati per vari media. La distanza della luna (dalle Cosmicomiche) ha ispirato un cortometraggio animato di Shulamit Serafy. Palookaville è un film statunitense ispirato a tre racconti di Calvino: Furto in una pasticceria, Desiderio a novembre e Letto di passaggio.