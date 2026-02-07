“Sulle orme di Francesco”, la nuova opera di Franco Cavalleri

Avvicinarsi a Francesco d’Assisi significa entrare in un territorio sovraffollato di simboli e di narrazioni sedimentate; nei secoli, la sua figura è stata progressivamente levigata, resa riconoscibile, addomesticata: “Sulle orme di Francesco” di Franco Cavalleri sceglie deliberatamente di sottrarsi a questo processo, proponendo un ritratto del santo che sfugge a ogni interpretazione controllata, per diventare una possibilità tra tante, un tentativo di riflessione sulla sua persona anche alla luce della contemporaneità.

Il Francesco che emerge da queste pagine è una presenza che agisce per rifrazione, attraverso racconti indiretti, impressioni contrastanti e testimonianze che non coincidono. Questa scelta narrativa ha un effetto preciso: impedisce qualsiasi identificazione immediata e stimola al confronto; san Francesco è infatti una questione storica, umana e spirituale ancora aperta, tale era la complessità della sua figura e del suo messaggio.

Sulle orme di Francesco – La recensione

La cornice medievale è una forza attiva che condiziona ogni gesto e ogni parola; l’autore insiste nel mostrare quanto il tempo di Francesco fosse attraversato da fratture profonde: conflitti armati, tensioni sociali, trasformazioni economiche, crisi dell’autorità religiosa. In questo scenario instabile, la scelta francescana appare come una risposta radicale a un mondo in disordine; una risposta che, proprio per la sua radicalità, genera reazioni opposte.

Franco Cavalleri affida il racconto a due mercanti, un padre e suo figlio, che intraprendono un viaggio sulle strade della Tuscia, del Lazio e dell’Umbria alla ricerca di una persona speciale: San Francesco. Ne hanno sentito parlare, hanno incontrato i suoi fratelli pellegrini e, ora, vogliono osservare con i loro occhi quel personaggio tanto amato. Si tratta di uomini legati alla concretezza del vivere quotidiano, al calcolo, al lavoro e alla materia; il loro sguardo, né devoto né ostile, è piuttosto interrogativo: attraverso di loro, l’opera misura l’impatto reale del messaggio francescano sulla vita ordinaria.

La povertà è calata nella sua dimensione concreta fatta di rinunce, rischi e perdita di sicurezza; tale scelta, in questo libro, viene lucidamente analizzata come un atto che pesa, che divide, che lascia dolorose ferite. Si tratta dell’ennesima tensione irrisolta che attraversa personaggi e lettori, e che ci parla di un uomo che ha conosciuto la sofferenza più acuta, che ha dovuto fare i conti con le sue decisioni drastiche e che non ha ottenuto tutte le risposte alle sue pressanti domande.

“Sulle orme di Francesco” ci restituisce quelle domande, più numerose e più scomode di quello che si possa immaginare; proprio per questo motivo è un testo necessario, in un’epoca in cui spesso si assimila tutto senza domandarsi il perché delle cose, e lasciando assopito il proprio spirito critico.

