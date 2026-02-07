Una stella che sceglie di diventare umana: “Indaco”, il delicato romanzo di Hermann Hubner

«Ora sento qualcosa che non avevo mai sentito prima. Ora ho fede: quella forza incredibile che non toglie i dubbi e le paure, ma mi fa affrontarli e superarli con la consapevolezza che tutto andrà nel verso giusto e che, alla fine, il sacrificio mi condurrà a ciò che ho sempre desiderato»: “Indaco” di Hermann Hubner è un romanzo che sceglie la via dell’allegoria per interrogare il senso dell’esistenza umana. Nelle prime pagine, il lettore viene condotto fuori dal tempo e dallo spazio ordinari, in una dimensione cosmica che rappresenta un luogo di contemplazione, presentando uno sguardo distante e insieme compassionevole sull’esperienza umana.

La protagonista dell’opera è una stella che osserva la vita degli uomini con stupore e confusione: ciò che la colpisce e la disorienta è la densità emotiva di esistenze brevi, fragili e contraddittorie. Nasce quindi un desiderio radicale: rinunciare all’eternità per incarnarsi in un corpo umano, accettando la limitatezza, il dolore, e infine l’oblio. La stella aspira disperatamente a capire cosa significhi davvero vivere, e perché da lontano le sembri una condizione tanto assurda, dato che l’esistenza umana è così limitata e, in apparenza, priva di senso.

Indaco – La recensione

Nel romanzo si narra del percorso, lungo l’intero arco dell’esperienza umana, della protagonista Indaco – un nome strano e inusuale che, oltre a rappresentare un colore bellissimo, è da sempre associato alla meditazione, alla contemplazione e alla spiritualità. Passando dall’infanzia all’adolescenza, e poi dalla maturità alla vecchiaia, Indaco comprende cosa siano l’amore, l’amicizia, la perdita, la maternità, il lutto, la sofferenza fisica; stadi necessari, la maggior parte dei quali inevitabili, che parlano della vita sia nelle sue difficoltà che nella sua intrinseca magia.

La scrittura di Hermann Hubner è essenziale e trasparente: il suo desiderio è di accompagnare il lettore in un delicato viaggio di trasformazione, in cui Indaco ci dimostra come la vita umana sia preziosa proprio nel momento in cui si sanno accettare le proprie ferite, traendo il meglio dai momenti di sconforto e di dolore. La protagonista vive appieno il suo tempo sulla Terra, dando la stessa importanza ai sentimenti positivi come a quelli negativi, e provando una profonda gratitudine verso l’esistenza che ha scelto con coraggio.

“Indaco” è un racconto che parla ai lettori disposti ad accettare la lentezza e la possibilità che il significato maturi nel tempo, magari anche dopo aver messo via il libro. Le illustrazioni che accompagnano il testo dialogano con la narrazione rafforzandone il tono contemplativo e simbolico: immagini e parole procedono armoniosamente insieme, contribuendo a creare un’esperienza di lettura introspettiva e meditativa.

