“Digito Ergo Sum. Introduzione alle filosofie dell’era digitale” di Carlo Nofri: una lucida indagine sul nostro tempo

“Digito Ergo Sum. Introduzione alle filosofie dell’era digitale” di Carlo Nofri è un saggio di ampio respiro che affronta l’impatto della rivoluzione digitale sull’essere umano, e sul suo modo di pensare, di agire e di abitare il mondo. Tra riflessione filosofica, analisi culturale e interrogazione etica, si esaminano con particolare attenzione le contraddizioni che caratterizzano la dimensione tecnologica: l’autore le tratta come vere e proprie antinomie che attraversano la società contemporanea, e che possono produrre gravi forme di disorientamento individuale e collettivo.

Tra queste contraddizioni logiche emergono con particolare forza il passaggio dall’economia del possesso a quella dell’accesso, la frammentazione dell’identità tra dimensione fisica e digitale, la crisi del concetto di verità nell’epoca della post-verità e delle informazioni manipolate, nonché il rapporto sempre più problematico tra il potere politico e il potere esercitato dalle grandi infrastrutture tecnologiche.

Carlo Nofri – Digito Ergo Sum

Un argomento centrale nella riflessione dell’autore è l’Intelligenza Artificiale, analizzata nelle sue potenzialità operative ma soprattutto nelle sue implicazioni antropologiche ed etiche; la domanda di fondo non è se le macchine possano imitare l’intelligenza umana, bensì quali conseguenze deriveranno dall’affidare dei processi decisionali sempre più rilevanti ai sistemi algoritmici. In questo quadro, il rischio è parimenti tecnologico e socio-culturale; la progressiva delega del giudizio umano a dispositivi che operano secondo logiche opache e spesso inverificabili, necessita urgentemente di un codice di comportamento che ne regoli l’incidenza.

L’autore alterna il pensiero dei filosofi classici con quello dei principali teorici contemporanei della società digitale; questo dialogo costante tra tradizione e attualità consente di restituire al lettore una visione equilibrata e problematizzante, che tenga conto sia degli aspetti positivi che di quelli negativi della rivoluzione dei bit. Particolarmente significativa è l’insistenza sull’idea di una nuova antropologia filosofica, necessaria per comprendere la condizione dell’essere umano immerso nell’infosfera – «La cibernetica non ha ucciso la filosofia ma, anzi, l’ha rivitalizzata e mai come in questa epoca c’è bisogno di “filosofare”. E non nel senso, spesso caro al senso comune, di dotta e inconcludente speculazione intellettuale, ma nel senso di una nuova antropologia filosofica che, nutrita dai risultati delle scienze umane e naturali, ci permetta di mettere più a fuoco il destino ontologico della nostra specie».

“Digito Ergo Sum. Introduzione alle filosofie dell’era digitale” affronta temi complessi e abbraccia la multidisciplinarietà, ma allo stesso tempo riesce a mantenere un registro accessibile: l’esposizione è scandita da passaggi logici chiari, ed è accompagnata da un apparato concettuale e da un esauriente glossario che rende il testo fruibile anche a un pubblico non specialistico. Carlo Nofri propone interessanti riflessioni, richiamando con forza la necessità di un’etica capace di restituire centralità all’essere umano in un mondo sempre più governato dagli algoritmi.

