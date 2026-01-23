L’intrigante opera di Maurizio Preti “Il codice delle onde: un thriller storico tra scienza e cospirazione nei sei giorni di Solvay”.

«Ci sono dossier che non dovevano vedere la luce. Fascicoli rimasti sepolti per decenni, sigillati con ceralacca e paura. Uno di questi raccontava di un’arma sperimentale sviluppata nella Spagna degli anni Venti, un progetto noto solo con il nome in codice: Eclissi. In quelle pagine trovai riferimenti incrociati a personaggi noti – come Einstein e Bohr – e ad altri cancellati da qualsiasi enciclopedia ufficiale. Si parlava di onde elettromagnetiche usate non per trasmettere segnali… ma per spezzare vite»: “Il codice delle onde: un thriller storico tra scienza e cospirazione nei sei giorni di Solvay” di Maurizio Preti si ambienta in parte in uno dei momenti più emblematici della storia della scienza europea – la conferenza di Solvay del 1927 – per narrare una vicenda adrenalinica e allo stesso tempo ricca di spunti di riflessione sulla responsabilità etica che dovrebbe accompagnare ogni scoperta scientifica.

L’autore racconta un’Europa attraversata da fragili equilibri politici in cui inganni e cospirazioni minacciano la neutralità della scienza, rendendola uno strumento al servizio del potere. Il progresso scientifico, quindi, da motore del cambiamento appare come elemento destabilizzante, capace di alterare i rapporti di forza tra nazioni e individui. Il progetto Eclissi, basato sulle onde elettromagnetiche, verrà conteso in un gioco spietato in cui verranno coinvolti regnanti, militari, spie, diplomatici e gli scienziati stessi.

Il codice delle onde – Maurizio Preti

Maurizio Preti adotta una struttura corale che alterna rapidamente punti di vista e registri; questa scelta consente di restituire la complessità di un sistema in cui politica, giornalismo, intelligence e ricerca scientifica si intrecciano in modo inestricabile. I personaggi, pur inseriti in una trama di ampio respiro, conservano una dimensione individuale credibile, segnata da dubbi, ambizioni e conflitti interiori: c’è chi sceglierà la strada più semplice e chi, a discapito della sua incolumità, deciderà di combattere per un bene superiore.

Tra intrattenimento intelligente e riflessione accorata, “Il codice delle onde: un thriller storico tra scienza e cospirazione nei sei giorni di Solvay” invita il lettore a interrogarsi sul prezzo del progresso e sulla facilità con cui il sapere può essere piegato a fini distruttivi. È un romanzo che lavora continuamente sul concetto di invisibilità: invisibili sono le onde elettromagnetiche, invisibili i confini etici che vengono superati, invisibili – almeno per lungo tempo – le responsabilità individuali di chi contribuisce a costruire un potere potenzialmente devastante. È proprio su questa zona d’ombra che il libro fonda la sua forza: la storia del primo Novecento emerge come un laboratorio di errori e di scelte virtuose mancate, che dovrebbe insegnare molto agli esseri umani del presente.

