Dal consenso alla sfiducia: “Chi ha ucciso la politica: quando e perché abbiamo iniziato a odiare la democrazia?” di Emanuele Cristelli

“Chi ha ucciso la politica: quando e perché abbiamo iniziato a odiare la democrazia?” di Emanuele Cristelli affronta con lucidità la crisi profonda della democrazia rappresentativa e il progressivo distacco tra cittadini e istituzioni. Il saggio ricostruisce le cause strutturali e culturali che hanno portato la politica a perdere autorevolezza, legittimità e capacità di orientamento, offrendo infine una possibile direzione da intraprendere per salvarla in extremis.

LEGGI LE ULTIME RECENSIONI

L’autore unisce analisi, riflessione storica e esperienza diretta: la politica non viene considerata da lontano come un oggetto astratto di studio, ma attraversata dall’interno da un addetto ai lavori, e osservata con uno sguardo che tiene insieme partecipazione e disincanto. Con una scrittura chiara e argomentata, si accompagna il lettore in un percorso progressivo di consapevolezza, dove le responsabilità di tutti sono messe sul tavolo.

Chi ha ucciso la politica – Emanuele Cristelli

Mai come oggi l’accesso all’informazione è stato così ampio e immediato; allo stesso tempo, mai come oggi la fiducia nella politica è così fragile: a partire da questa triste evidenza, il saggista individua una serie di nodi critici che hanno progressivamente svuotato la democrazia del suo ruolo centrale. Tra questi emergono il depotenziamento dei partiti, la riduzione della complessità del linguaggio politico a comunicazione superficiale e problematica, l’uso strumentale dell’indignazione e la difficoltà di governare problemi che hanno ormai una dimensione sovranazionale.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Emanuele Cristelli pone grande attenzione ai meccanismi culturali che alimentano l’antipolitica: la sfiducia del popolo è vista come il prodotto di scelte precise e consapevoli, spesso compiute nel tentativo di avvicinare la politica ai cittadini, piuttosto che come esito inevitabile di scandali e fallimenti. In questo senso, il saggio mette in discussione alcune convinzioni ormai radicate, mostrando come la semplificazione estrema, la personalizzazione del potere e la disintermediazione comunicativa abbiano finito per accentuare la distanza invece che ridurla. Una riflessione cruciale riguarda anche la cultura dell’odio, capace di orientare il dibattito pubblico molto più delle argomentazioni razionali.

“Chi ha ucciso la politica: quando e perché abbiamo iniziato a odiare la democrazia?” va oltre la diagnosi di una grave malattia, ormai quasi mortale: nella parte conclusiva emerge infatti con chiarezza l’idea che la politica possa ancora essere ricostruita, e tornare il cuore pulsante dello Stato italiano. L’autore invita a riconoscere le complessità del presente e la corresponsabilità collettiva nella crisi della democrazia, e insiste sulla necessità di una nuova visione politica fondata su competenza, trasparenza e coraggio, capace di sottrarsi alla dittatura dell’immediatezza e del consenso istantaneo e di recuperare il proprio ruolo pedagogico e ispirazionale.

Contatti dell’autore

https://www.instagram.com/emanuelecristelli/

https://www.facebook.com/emanuelecristelli95/