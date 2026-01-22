Il bullo e la bestia

Crescere tra dinosauri e corridoi scolastici: “Il bullo e la bestia. Il segreto dell’isola” di Manuel Innocenti

Nel primo volume della saga di Manuel Innocenti “Il bullo e la bestia” abbiamo incontrato Lukas, Markus, Billy ed Elise, un gruppo di ragazzini coraggiosi che hanno affrontato delle eroiche prove; l’autore presenta ora il secondo capitolo delle loro avventure, “Il bullo e la bestia. Il segreto dell’isola”, portandoci su un atollo misterioso tra giungle ostili e creature preistoriche. Allo stesso tempo, si racconta una storia profondamente realistica che affronta temi delicati come il bullismo, l’amicizia e il bisogno di sentirsi accettati.

Lukas, Markus, Billy ed Elise sono dei ragazzini molto diversi tra loro, legati da un passato comune e da un evento straordinario che li ha resi, per un breve momento, degli eroi. L’eco di quell’impresa, tuttavia, si spegne in fretta, e la quotidianità scolastica torna a imporsi con tutta la sua durezza: i corridoi e le aule diventano dei luoghi di tensione e di silenzi, dove la violenza è fisica ma anche psicologica, fatta di umiliazioni, esclusioni e timori che si accumulano giorno dopo giorno.

Il bullo e la bestia – La recensione

Il romanzo racconta in modo particolarmente efficace il punto di vista di chi subisce il bullismo: la fragilità di Lukas e il suo sentirsi invisibile e quasi colpevole di ciò che gli accade, sono restituiti con grande attenzione, senza mai scivolare nel patetico. Accanto a lui, Markus ed Elise rappresentano due modalità diverse di reagire al dolore altrui: il tentativo razionale di aiutare e la sensibilità empatica che intuisce ciò che non viene detto. E poi c’è Billy, figura contraddittoria sospesa tra l’etichetta di bullo e il desiderio profondo di difendere chi ama. Manuel Innocenti è molto lucido nel mostrare come i confini vittima/carnefice siano a volte sfumati, e come dietro ogni comportamento estremo si nascondano ferite mai elaborate, che spingono ad atti spesso involontari.

Il bullo e la bestia

Infine, decisamente apprezzabile è la dimensione avventurosa: l’enigma dell’isola misteriosa si intreccia a una vicenda scientifica dai contorni inquietanti; mescolando suspense e l’immaginario fantastico legato ai dinosauri – simboli della “bestia” che può emergere tanto nel mondo esterno quanto dentro le persone, se lasciata senza controllo – l’autore narra una storia dove passato e presente, realtà e fantasia si confondono, e in cui i personaggi sono costretti a confrontarsi con ciò che sono davvero.

“Il bullo e la bestia. Il segreto dell’isola” avvince grandi e piccini grazie allo stile visivo e impattante di Manuel Innocenti, e alle splendide illustrazioni di Francesca Stringari; il linguaggio è semplice ma mai banale, adatto a un pubblico giovane ma capace di coinvolgere anche i lettori adulti – specialmente genitori e insegnanti – grazie alla serietà con cui vengono trattati temi complessi come l’ansia, il senso di colpa, il bullismo e la difficoltà di crescere.

copertina
Autore
Manuel Innocenti
Casa editrice
Youcanprint
Anno
2025
Genere
Narrativa
Formato
Brossura
Pagine
266
ISBN
979122404120
