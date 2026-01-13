Arjuna Cecchetti – Questa è una storia ribelle

Uscito ad ottobre 2025 per Dalia Edizioni, Questa è una storia ribelle è l’ultimo romanzo di Arjuna Cecchetti, che con delicatezza continua a guardare ai territori di provincia per immortalare storie che nascono dalla gente comune.

Un romanzo di lotta, di resistenza e resilienza ma anche di cambiamento. Un pezzo di Italia che non c’è più e che sta ancora urlando forte per farsi sentire.

La trama

Un terremoto devasta l’Appennino e decine di borghi vengono cancellati insieme alle vite di chi li abitava. Selvaggia, rimasta orfana, cresce in un compound di sfollati, in un limbo in cui pian piano i suoi ricordi si affievoliscono fino quasi a scomparire.

L’incontro con Penny, sedicenne radicale e senza compromessi, la spinge a vedere ciò che si nasconde dietro la “ricostruzione” in atto: speculazione, cemento, profitto.

Una gru esplode nella notte e crolla come un animale colpito a morte: è l’inizio della loro resistenza clandestina e irriducibile.

Questa è una storia ribelle, di Arjuna Cecchetti – La recensione

C’è una parte d’Italia, quella dell’Appennino centrale, che nel 2016 ha subìto una ferita che ancora non riesce a rimarginarsi. Il terremoto, qui, a spazzato via vite, case, famiglie, sogni, socialità, comunità. Quando tutto questo svanisce, quando ancora a distanza di anni la ricostruzione non vede la luce e oltre al mattone mancano momenti ed opportunità di aggregazione, la memoria dei luoghi rischia di scomparire.

Selvaggia e Penny sono due ragazzine che, a dispetto della loro età, decidono di dichiarare guerra alla logica del cemento, a chi ha deciso che ricostruire ovunque e comunque sia l’unico modo per andare avanti. Le due ragazze credono fermamente che sotto quel cemento si perdano le infanzie di tanti come loro, che si segua solo l’obiettivo del profitto senza guardare alle persone e alle loro storie.

Così decidono di non arretrare, di resistere anche con la forza ed in maniera clandestina ad una ricostruzione scellerata e senza scrupoli in cui non credono. Una notte crolla una gru, cade come un animale ferito a morte: da qui inizia la loro battaglia.

Questa è una storia ribelle è un’opera di fantasia che inizia a un millimetro dalla realtà, che parla di luoghi che stanno ancora urlando il loro disagio, le loro necessità, le loro priorità. Le due ragazzine sono troppo giovani per fare paura, ma sono irresponsabili al punto giusto da non abbassare la testa e diventare un simbolo di lotta contro un futuro che, forse, quelli che “stanno in alto” hanno deciso per tutti, senza domandare, senza chiedere, senza interpellare chi quei luoghi li ha abitati per anni, li abita ancora (anche sotto a delle tende blu perché la sua casa ancora non è ricostruita) e magari li abiterà per tanto tempo, sempre che non decida di andarsene.

Arjuna Cecchetti scrive una storia che parla di territori ai margini, o che sono diventati “di confine” dopo il sisma. Parla delle persone, delle comunità sciolte o che ancora si tengono in piedi, parla di sogni infranti e di sogni da costruire. E parla, per fortuna, anche di lotta. Perché in ogni società che si rispetti, la lotta non deve mai mancare.

