“La congiunzione imperfetta della solitudine” di Nicola Cincotta: vivere ai margini delle relazioni

“La congiunzione imperfetta della solitudine” è un emozionante romanzo che mette al centro della vicenda un’intensa condizione esistenziale: la solitudine come esito di scelte, di rinunce, di incapacità emotive. Nicola Cincotta presenta un’opera che procede per stratificazioni interiori più che per svolte narrative, affidando alla voce del protagonista – volutamente senza nome, per facilitare l’immedesimazione del lettore – il compito di esplorare un territorio umano fragile, contraddittorio e dolorosamente riconoscibile.

Il protagonista è un uomo ormai maturo, che ha scelto nel tempo una vita appartata ai margini delle relazioni stabili; vent’anni prima, infatti, ha deciso di lasciare la sua famiglia e la Sicilia per rifugiarsi da solo sulle Alpi. La ricerca di solitudine non è stata in apparenza un atto di egoismo ma è stata invece una risposta di difesa e di controllo; eppure, proprio questa scelta si rivela progressivamente una trappola: ciò che doveva proteggere diventa ciò che isola, ciò che doveva salvare diventa ciò che consuma. Il romanzo indaga con precisione questo paradosso, mostrando come l’autosufficienza emotiva possa trasformarsi in una forma di sterilità affettiva.

La congiunzione imperfetta della solitudine – La recensione

Sebbene la montagna, con la sua splendida vegetazione e con la sua ricchezza faunistica, sia un ambiente idilliaco in cui molti vorrebbero ritirarsi prima o poi, per il protagonista diventa una trappola dorata che, a lungo andare, riflette simbolicamente il suo tormento interiore, il dolore selvaggio che lo percuote. La natura come luogo di rifugio ma anche di smarrimento; spazio di quiete apparente e, al tempo stesso, di inquietudine profonda.

Il lettore si chiede spesso cosa abbia davvero portato il protagonista a prendere una decisione così estrema; l’uomo ha infatti lasciato di punto in bianco sua moglie e sua figlia, ed è infatti proprio il tema della paternità mancata ad attraversare l’opera con maggiore intensità. Si può scappare dalla propria vita ma non dalle proprie responsabilità, specie da quelle genitoriali: tale mancanza emerge attraverso il senso di colpa, il rimorso, il bisogno di dire ciò che mai è stato detto; ed è a questo punto che la scrittura diventa l’unico spazio possibile di contatto con la figlia, l’unico luogo in cui l’intimità può ancora essere esercitata senza il rischio del rifiuto diretto.

“La congiunzione imperfetta della solitudine” è un romanzo caratterizzato da un ritmo lento, meditativo e talvolta ossessivo, come lo sono i pensieri del protagonista; la memoria e l’auto-narrazione sono i nuclei pulsanti di quest’opera delicata e struggente, e noi lettori siamo i commossi testimoni della storia di una coscienza che si racconta e si interroga senza sconti, e senza più alibi.

