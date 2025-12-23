Quando la cultura normalizza l’abuso: perché leggere “Non è Amore è Violenza: il manuale per la sopravvivenza sociale” di Ollettab Naitsirc

“Non è Amore è Violenza: il manuale per la sopravvivenza sociale” di Ollettab Naitsirc è un saggio che chiede ai lettori di fermarsi e di osservare attentamente ciò che spesso, nella vita quotidiana, scelgono di ignorare. L’autore affronta la violenza di genere non come uno sterile elenco di statistiche e né come un tema astratto da dibattito sociale; al contrario, delinea un percorso dentro il nostro stesso modo di pensare e l’educazione che abbiamo ricevuto, alla scoperta di quelle frasi che abbiamo sentito mille volte e che, proprio per la loro familiarità, hanno smesso di sembrarci problematiche.

L’autore utilizza un linguaggio diretto e a tratti confidenziale per parlare di violenza, ma non solo di quella che riconosciamo subito: quella dei lividi, degli schiaffi e delle notizie tragiche di cronaca nera. Entra invece nelle zone grigie, nei dettagli impercettibili, nei comportamenti che non fanno rumore ma che consumano lentamente e inesorabilmente. Racconta come certe dinamiche malate possano diventare parte del quotidiano senza che nessuno le noti e le nomini, e di come proprio l’assenza di un termine che le caratterizzi sia ciò che le renda più difficili da individuare e da debellare.

Ollettab Naitsirc mostra cosa si nasconde dietro il concetto di “normalità”: quando parla di gaslighting, di isolamento affettivo o di controllo economico, lo fa con l’intenzione di mettere in luce ciò che spesso accade in silenzio non solo tra le mura domestiche ma anche nei corridoi delle scuole, negli ambienti lavorativi o nelle interazioni online. Sono forme di violenza che non lasciano lividi visibili ma che scalfiscono profondamente l’identità, la dignità e la libertà della persona coinvolta, creando a volte una dipendenza emotiva e una sensazione di colpa che immobilizza.

In questo interessante saggio non ci si limita a spiegare cosa sia la violenza di genere: si invita soprattutto a riconoscerne il radicamento culturale; e allora la narrazione si allarga e abbraccia il modo in cui cresciamo, le favole che ci raccontano, il mito del romanticismo che confonde la gelosia con la passione, o il controllo con le attenzioni. L’autore mostra quanto questi modelli, ripetuti per decenni nella vita reale e nei prodotti culturali, abbiano plasmato ciò che accettiamo, giustifichiamo e normalizziamo.

“Non è Amore è Violenza: il manuale per la sopravvivenza sociale” non è tuttavia solo l’amara denuncia contro un sistema culturale che permette ancora che esista la violenza di genere: Ollettab Naitsirc è infatti convinto che ognuno di noi possa essere parte del cambiamento. Vanno rivisti i protocolli educativi, va praticata la prevenzione e vanno smantellate quelle credenze distorte che ci impediscono di identificare le crepe sociali e di nominarle: solo ciò che viene riconosciuto, infatti, può essere trasformato.

