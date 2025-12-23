“Dottrina Ragnarok” di Mattia Ferrari: un’avvincente ucronia per mostrare la fragilità dei regimi autoritari

Nel romanzo “Dottrina Ragnarok” di Mattia Ferrari si approda in un universo alternativo in cui la storia del XX secolo ha imboccato una strada diversa: gli Imperi Centrali sono infatti usciti vittoriosi dalla Prima Guerra Mondiale; da questa premessa prende forma un sistema geopolitico in cui monarchie centralizzate e rigidamente stratificate governano un mondo ipertecnologico e militarizzato. L’autore non si limita a creare un contesto alternativo: ne analizza cause e conseguenze, delineando con coerenza un ambiente narrativo che risuona come plausibile proprio grazie alla solida attenzione al dettaglio politico, antropologico e sociologico.

All’interno di questa cornice si inserisce una vicenda investigativa ad altissimo tasso di tensione, che prende avvio dal rapimento dell’erede al trono imperiale di Germania, Guglielmo IV von Hohenzollern: questo evento mette a nudo la fragilità di un sistema politico apparentemente indistruttibile. La dinamica del potere è osservata con precisione quasi clinica: il romanzo mostra come, in regimi basati su controllo e propaganda, basti un singolo trauma per generare delle incrinature su scala globale. Il rapimento del giovane principe non rappresenta solo la violazione di un ordine dinastico, infatti, ma il possibile preludio a un’instabilità sistemica.

Tre linee investigative si intrecciano: quella di Konrad Weiss, funzionario integerrimo della ReichPolizei, quella di Gabriele Vanni, ex militare e ora cacciatore di taglie, e quella di Laura Engel, giovane e coraggiosa giornalista capace di scorgere gli ingranaggi nascosti del potere. Questa triplice prospettiva consente al romanzo di alternare gli spazi chiusi delle decisioni politiche alle zone grigie dell’intelligence e ai territori clandestini della manipolazione massmediatica, facendo convergere tutte le piste in un mosaico sorprendentemente coerente.

Particolarmente rilevante è l’ideazione di ciò che dà il titolo al romanzo – la Dottrina Ragnarok: un impianto ideologico che mira al collasso controllato dell’ordine costituito, e a restaurare una forma più rigida e “pura” di autorità. Mediante questo espediente, l’autore invita a riflettere sui pericoli dell’estremismo reazionario, e sulle tensioni sociali generate dai sistemi gerarchici quando sono attraversati da crisi di legittimazione.

L’opera alterna scene d’azione di grande impatto a dialoghi serrati che definiscono i rapporti interpersonali e chiariscono il pensiero di ognuno dei personaggi; la narrazione è scandita da una tensione crescente e da una costante consapevolezza delle conseguenze socio-politiche delle singole azioni. “Dottrina Ragnarok” non è soltanto un’ucronia a tinte investigative ma contiene anche un attento commento critico sulla fragilità delle sovrastrutture politiche; in questo aspetto risiede la sua forza: proponendo un futuro alternativo, riesce a parlare con lucidità del nostro presente.

