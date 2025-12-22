“I racconti di un cane camorrista” di Pasquale Ferro: una favola nera narrata da chi non può parlare

Nel romanzo “I racconti di un cane camorrista” di Pasquale Ferro si compie una decisione spiazzante nel raccontare la criminalità organizzata attraverso gli occhi di un cucciolo di cane. Ed è proprio da questa scelta narrativa apparentemente destabilizzante che nasce la forza dell’opera, perché si avverte intensamente lo scollamento tra la brutalità dell’argomento trattato e l’ingenuità della voce narrante. La protagonista a quattro zampe non è infatti un semplice espediente letterario ma un vero e proprio filtro etico: uno sguardo innocente, ironico e dolorosamente lucido che osserva un mondo dominato dalla violenza, dall’ipocrisia e dalla sete di potere.

La storia si muove all’interno di una Napoli complessa e contraddittoria, lontana tanto dalla cartolina quanto dal cliché: una città fatta di contrasti feroci, dove il sacro convive con il profano, il lusso ostentato con il degrado più profondo, l’amore con la sopraffazione. La cagnolina, dal nome evocativo Pacchiana, osserva tutto senza poter intervenire: ascolta confessioni, assiste a soprusi, registra tradimenti e atrocità con una sensibilità che spesso risulta più umana di quella dei personaggi che la circondano. Ed è proprio questo silenzio forzato a trasformarla in una testimone potentissima, scrigno di segreti inenarrabili.

Il romanzo alterna momenti di satira amara a passaggi di autentico dolore; l’ironia, spesso tagliente, non alleggerisce il racconto ma lo rende più feroce: serve a smascherare la banalità del male, la sua quotidianità, il modo in cui la violenza diventa abitudine, linguaggio, persino folklore. Accanto a questo aspetto, emergono figure femminili segnate da una sofferenza antica: donne intrappolate in ruoli imposti, vittime di un sistema che si tramanda come un’eredità malata.

Uno degli elementi più riusciti dell’opera è il linguaggio: una scrittura che mescola italiano e napoletano con naturalezza, creando un ritmo orale, viscerale, capace di restituire l’anima dei luoghi e delle persone. Il dialetto non è mai decorativo ma funzionale alla costruzione di un mondo narrativo credibile e pulsante, in cui ogni parola porta con sé un peso culturale e simbolico.

Pur affrontando temi durissimi – omertà, violenza domestica, criminalità, corruzione morale – il libro non rinuncia a una dimensione emotiva profonda; al centro vi è infatti sempre una domanda implicita: cosa resta dell’umanità quando il potere cancella l’empatia? La risposta arriva proprio attraverso la voce più improbabile, quella di un animale, che diventa lo specchio impietoso delle miserie umane. “I racconti di un cane camorrista” è un romanzo che colpisce duro e disturba, ma che riesce anche a commuovere con la sua capacità di raccontare le tante sfumature dell’umanità, nel bene e nel male.

